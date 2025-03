San Marino. Manifestazione in Piazza della Libertà con corteo da Piazza Sant’Agata, sabato 5 aprile 2025 (ore 16:30).

Con un’enorme e spudorata bugia, accusando Hamas, come al solito, per la fine della tregua, anche se vera tregua non e? mai stata, lo Stato sionista ha rotto unilateralmente il cessate il fuoco e, la notte del 17 marzo scorso, ha ripreso a bombardare Gaza. Una pausa di pochi giorni e per i nostri fratelli e le nostre sorelle di Palestina e? di nuovo l’inferno. La bestia e? arrivata nel cuore della notte ed e? ancora sangue su tutto cio? che era rimasto.

Le cluster bomb americane piovono sugli accampamenti di persone ridotte alla fame, gli ospedali vengono di nuovo fatti saltare in aria, i giornalisti ritornano a subire attacchi mirati. Ancora, donne e bambini vengono trucidati nell’indiFerenza della maggior parte degli Stati “democratici” mentre il Presidente americano Donald Trump pubblica sulla pagina uFiciale della Casa Bianca un inquietante video realizzato con l’intelligenza artificiale che mostra la “Riviera di Gaza”, come in un incubo distopico dal quale non riusciamo a svegliarci.

Come Collettivo San Marino per la Palestina siamo convinti che ognuno di noi abbia la possibilita? di scegliere quale ruolo assumere in questo delicato momento storico.

Possiamo scegliere se vogliamo essere tra coloro che hanno consapevolmente deciso di lasciare due milioni di persone a gridare davanti ai loro smartphone, mentre mostrano i corpi agonizzanti dei loro bambini. Oppure possiamo scegliere di essere tra coloro che hanno deciso di “restare umani”, facendo tutto cio? che e? possibile per terminare questo orribile genocidio.

Il 5 aprile e? di nuovo tempo di scendere in Piazza della Liberta? e questo comunicato e? una chiamata.

Chiamiamo in Piazza i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari aFinche? dimostrino con la loro presenza che un ospedale dovrebbe essere sempre un luogo di cura e mai un luogo di morte.

Chiamiamo in Piazza tutte le associazioni religiose, di ogni credo, aFinche? testimonino con la loro presenza il messaggio di amore e di fratellanza di cui si fanno portavoce.

Chiamiamo in Piazza le associazioni cattoliche, gli Scout, l’ACR, i parroci di tutte le parrocchie perche? seguano con coraggio le richieste e la linea indicata da Papa Francesco.

Chiamiamo in Piazza l’Unione Donne Sammarinese e tutte le donne, perche? in questo momento le nostre sorelle palestinesi sono tra coloro che subiscono gli eFetti piu? devastanti del genocidio.

Chiamiamo in Piazza le/gli insegnati, di ogni ordine e grado, tutte le associazioni che si occupano dell’infanzia, gli operatori sociali, gli educatori, perche? le mostruosita? e i traumi a cui sono condannati i bambini palestinesi abbiano una cassa di risonanza proprio in loro.