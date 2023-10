San Marino, Mara Verbena e il successo di “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024”

San Marino, 21 ottobre 2023 – Si è chiusa giovedì (19 ottobre), con una cena di gala degli chef Luigi Sartini e Luca Montersino, la tre giorni dedicata a quanto c’è di nuovo nel mondo della composizione floreale artistica. Quella che rende ancora più belli, eventi, spettacoli TV, concerti cerimonie, matrimoni. Oppure rende affascinanti i bouquet, gli arredi e centri tavola che si scelgono dal proprio fiorista.

A organizzare il meeting la sammarinese Mara Verbena, vicepresidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi italiani (Affi). Un appuntamento realizzato in occasione dell’anniversario dei suoi quarant’anni d’attività nel mondo dei fiori. Per questo, nella seconda giornata della manifestazione si è svolta un’udienza durante la quale i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, hanno ricordato la lunga carriera creativa e imprenditoriale di Mara Verbena, dallo scorso anno diventata anche Console Onoraria della Repubblica Federale Messicana sul Titano, e offerto il benvenuto delle Istituzioni Sammarinesi ai partecipanti la meeting.

Per tre giorni, infatti quaranta fioristi italiani hanno seguito, seminari, workshop, lezioni, di otto grandi maestri dell’arte floreale: Cecilia Serafino, Antonio Trentini, Giuseppe Picca, Vincenzo Antonuccio, Alessandro Musco, Michela Torti, Mara Verbena e “Guest Star” il messicano Leopoldo Gomez. Mentre, durante la serata di gala conclusiva è stato l’Ambasciatore italiano a San Marino, Sergio Mercuri,ha salutare tutti i partecipanti del suo Paese presenti al meeting.

Emanuela Trixie Zitkowsky, una delle maggiori scenografe televisive, interminabile l’elenco dei suoi lavori per Rai, Mediaset e Sky, è stata invece l’ospite a sorpresa della manifestazione. I fioristi l’hanno incontrata e ascoltata durante il suo intervento durante il seminario di Maria Cecilia Serafino e Michela Torti, dedicato a decorazioni e bouquet di fiori realizzati per il Festival di Sanremo e il Concerto di Natale in Vaticano.

“Ho conosciuto Mara nel 2018 a Sanremo durante il Festival della canzone. Lei è riuscita a realizzare il mio desiderio e di Claudio Baglioni: avere la facciata dell’Ariston completamente piena di fiori. In quell’edizione realizzai un palco con un grande fiore meccanico con petali che si aprivano e chiudevano durante lo spettacolo – spiega Emanuela Trixie Zitkowsky – era un modo per portare nel futuro i fiori, da sempre immagine simbolo del Festival e con Mara Verbena e il suo team di floral designer crearono pareti fiorite dentro e fuori l’Ariston, rendendoli parte integrante della scenografia, con un importante tocco finale: un fiore all’occhiello per ogni partecipante al festival. I fiori non sono solo decorazioni, bouquet per gli ospiti, devono essere coerenti con la scenografia ed esaltarla”.

“Per me sono stati tre giorni bellissimi. Emanuela che è socia onoraria di Affi, mi ha regalato la sua partecipazione al meeting e condiviso con noi le sue idee, la sua visione, la sua esperienza, su come collocare i fiori in una trasmissione TV, uno spettacolo, un concerto e collaborare con lei. Le sue su indicazioni sono preziose per noi di Affi nel preparare la scenografie floreali. Il prossimo importante appuntamento sarà il concerto di natale in Vaticano del prossimo dicembre e dal meeting sono uscite prove e nuove idee e bouquet che si vedranno il 24 dicembre su Canale 5 durante la trasmissone del concerto. Naturalmente tutto sarà creato con fiori marchio AFFI ‘Made in Italy’ – conclude Mara Verbena – Non nascondo la mia emozione per l’udienza concessaci dai Capitani Reggenti della Repubblica. È stata occasione per ricordare i miei quarant’anni di lavoro da fiorista e imprenditrice, un traguardo raggiunto proprio nel corso di questo 2023. Un traguardo raggiunto anche grazie alla collaborazione che ho sempre ricevuto dalle Istituzioni del Titano”.