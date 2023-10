San Marino. Mara Verbena, Luigi Sartini, Luca Montersino, quando l’alta cucina diventa un palcoscenico fiorito

Chef e gourmet amano i fiori anche sulle tavole e nelle ricette. Apre al pubblico la cena gala con cui si chiude (giovedì 19 ottobre), il meeting internazionale “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024”. Le decorazioni e gli allestimenti creati da otto maestri dell’arte floreale, rendono uniche sala e tavole di una cena stellata.

San Marino, 12 settembre 2023 – “Mangiare è un atto agricolo” (*). Senza i frutti della terra non esisterebbe la tavola. Senza filiera terra e coltivazione sarebbe lo stesso per l’arte della composizione floreale. E coniugare i due elementi, a sposare alta cucina e i prodotti più belli della natura, i fiori, è il compito della cena di gala “I Cinque Sensi”, creata dalle due firme dall’alta cucina Luigi Sartini, Luca Montesino, con cui si chiuderà (giovedì 19 ottobre), il meeting internazionale “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024”. La tre giorni organizzata la prossima settimana dalla sammarinese Mara Verbena al Congressi Kursaal (17,18, 19 ottobre). Un appuntamento aperto al pubblico, a chi ama la buona tavola e non solo ai partecipanti iscritti al convegno.

“Credo sia un’occasione unica nel suo genere, cenare tra creazioni floreali realizzate durante seminari e workshop da otto maestri dell’arte floreale e dai loro 40 allievi. Una cornice straordinaria e difficilmente ripetibile in futuro – spiega Mara Verbena – un ambiente che stimola e coinvolge tutti i nostri sensi e che vedrà protagoniste due firme della cucina sammarinese e italiana”

“Ogni cena mette in gioco ognuno dei nostri cinque sensi e nel pensare la nostra cena abbiamo pensato di legarli ad ogni portata – sottolinea chef Luigi Sartini, per tredici anni consecutivi una Stella Michelin, con il suo ristorante sammarinese – In questo caso il cuore di ogni ricetta arriva dall’orto e dal giardino e si accompagna non solo a decorazioni floreali dei piatti ma anche al suo completamento di gusto e profumo con fiori eduli. Buonissimi nel piatto e al palato”.

Dopo l’aperitivo di benvenuto con cassoncini fritti e canapè di verdure i commensali gusteranno un tacos di piadina con crema di squacquerone e olio di rucola: omaggio territoriale al guest star del meeting il floral designer messicano Leopoldo Gomez. Passata l’esperienza del tatto con portate finger food, per la gioia della vista, arriveranno gnocchi di patate viola con crema di zucca, ragù di verdure e fiori eduli. Subito dopo arriverà tutto il profumo di un carré di maialino da latte con salsa alla lavanda e giardinetto di verdure.

In chiusura della cena di gala riflettori sulle creazioni dolci e a sorpresa del contemporary chef Luca Montersino: il suo conosciuto e apprezzato pastry lab è a San Marino. Montersino è anche protagonista di uno degli eventi speciali del Meeting, con un workshop sulle tecniche per decorare una vera torta floreale, creata per un matrimonio o una cerimonia. Nei calici dei commensali selezione di etichette del Consorzio Vini San Marino.

(*) Wendell Berry (USA), agricoltore e poeta

NB: La partecipazione alla cena di Gala è possibile solo su prenotazione entro il 16/10, chiamando il numero 337/1008030 oppure scrivendo a [email protected].

Costo della cena 65 euro a persona (bevande incluse)