San Marino, Marlù e FSGC unite per il benessere femminile: primo incontro dedicato alla prevenzione nella sede La Fabbri.ca

Un pomeriggio di consapevolezza, confronto e arte: si è svolto mercoledì 23 aprile, presso La Fabbri.ca — sede del noto marchio di gioielli Marlù — il primo appuntamento del ciclo “La prevenzione è un gioco di squadra”, iniziativa promossa da Marlù in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) e la San Marino Academy, nell’ambito dei progetti UEFA per il sostegno al calcio femminile.

Al centro dell’incontro, il tema della prevenzione del tumore al seno, affrontato attraverso un approccio multidisciplinare che ha saputo coniugare medicina e arte. A guidare le 44 calciatrici presenti — 22 della prima squadra femminile e 22 della formazione Primavera, di età compresa tra i 17 e i 33 anni — sono state due figure di rilievo: la Dott.ssa Stefania Larghetti, radiologa senologa dell’Ospedale di Stato di San Marino, e la Prof.ssa Meris Monti, docente di storia dell’arte e curatrice della mostra “Dall’Arte alla Prevenzione”.

Durante l’incontro, la Dott.ssa Larghetti ha sottolineato l’importanza della prevenzione attraverso pratiche come lo screening mammografico, l’autopalpazione e l’ascolto del proprio corpo. Accanto all’approccio medico, la Prof.ssa Monti ha offerto uno sguardo unico su come la rappresentazione del corpo femminile nelle opere di maestri come Raffaello, Michelangelo, Rubens e Rembrandt abbia saputo raccontare anche la fragilità legata alle patologie del seno. La mostra, allestita eccezionalmente nella hall di Marlù, ha dato vita a una connessione emozionale tra arte e salute.

«È stato un onore partecipare a un evento che parla alle nuove generazioni con un messaggio così importante», ha dichiarato Stefania Larghetti. «Promuovere un corretto stile di vita e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione sono strumenti fondamentali nella lotta contro il tumore al seno. L’arte e la bellezza, in questa occasione, si sono rivelate alleate preziose per diffondere un messaggio di cura e amore verso il proprio corpo.»

Un entusiasmo condiviso da Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing&Communication Director di Marlù: «Prendersi cura delle donne significa accompagnarle in un cammino di conoscenza e consapevolezza. Questo incontro con le ragazze della San Marino Academy è solo l’inizio di un percorso che parla di libertà, amore per sé stesse e prevenzione.»

Il Segretario Generale della FSGC, Luigi Zafferani, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: «Ringraziamo Marlù per aver dato vita a un evento che ha saputo trattare con sensibilità un tema tanto delicato quanto fondamentale. Speriamo che questo momento diventi l’inizio di una consapevolezza sempre più radicata verso la cura e il rispetto del proprio corpo.»

L’iniziativa si è trasformata in un momento autentico di formazione e dialogo, andando oltre il semplice incontro educativo per diventare un’esperienza di crescita personale e collettiva.