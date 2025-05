San Marino. MARLÙ per le Scuole con Fondazione Cetacea Onlus che si terrà giovedì 16 Maggio presso Fondazione Cetacea Onlus Riccione

La giornata è la conclusione del progetto Marlù iniziato in occasione dell’edizione 2023 di Una Voce per San Marino, in cui i Piqued Jacks, vincitori del contest canoro e del premio #MarluRicaricAmore, hanno scelto di destinare la loro donazione ad una causa a sostegno della salvaguardia del mare. Nasce così la collaborazione tra Marlù e Fondazione Cetacea Onlus – un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella tutela dell’ecosistema marino. Il progetto di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino si è sviluppato in un percorso annuale che ha coinvolto la Scuola Elementare del plesso di Montegiardino (RSM) e 2 classi delle scuole A. Brandi e G. Zavalloni di Riccione, e ha visto i bambini impegnati in un ciclo di incontri e laboratori sostenuti da Marlù. A conclusione del percorso, il 16 maggio 2024, presso la spiaggia libera di Riccione, verrà rilasciata una tartaruga Caretta Caretta. Marlù per questo progetto ha infatti adottato Namastè, una Caretta Caretta arrivata in Fondazione in seguito ad una cattura accidentale nella rete di un peschereccio a strascico.

A Namastè è stato applicato sul carapace un localizzatore GPS per monitorarne gli spostamenti una volta che verrà liberata. Tutti i bambini potranno seguirla nelle sue avventure in giro per il mondo!

Di seguito programma della giornata:

Ore 9.45: incontro presso Fondazione Cetacea Onlus, Viale Canova, 13 – 47838 Riccione (RN) con Piqued Jacks, bambini scuole, rappresentati Marlù, Rappresentanti Comune Riccione, Direzione Scuole, Rappresentanti di Stato RSM, stampa/network

Ore 10.00 inizio visita a gruppi della struttura Fondazione Cetacea per conoscere le loro attività e l’ospedale delle tartarughe: tutti i bambini verranno suddivisi in 4 gruppi in visita contemporanea delle 4 “stanze”, in turnazione

Ore 11.00: Raccolta nello spazio esterno alla Fondazione per raccontare il progetto Marlù/scuole/Fondazione Cetacea e momento in cui i Piqued Jacks cantano il loro brano Particles, accompagnati nel ritornello dai bimbi

Ore 11.30: Liberazione della tartaruga Namastè con gps in mare, dalla spiaggia libera di fronte a Fondazione Cetacea. Foto dei bimbi disposti a cerchi concentrici (spiegheremo il tutto agli insegnanti) a formare un grosso carapace per la ripresa dall’alto Preparazione liberazione: I bimbi si disporranno al limite di un semicerchio (definito con fune a terra), per non invadere area pertinenza tartaruga. Arrivo della tartaruga in vasca e avvicinamento in acqua

Ore 12.20 Saluti con piccolo rinfresco di bevande sotto il gazebo

Ore 12.30 Fine.