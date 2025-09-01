San Marino. Martedì 2 settembre alle ore 18:00 al parco di Montelupo di Torraccia tornano le letture arcobaleno

Un pomeriggio di racconti organizzato dai “Lettori con la valigia” in collaborazione con Associazione 121 per celebrare la diversità, l’unicità e la bellezza di essere se stessi.
Attraverso le pagine di libri per l’infanzia, inviteremo bambine, bambini e le loro famiglie a scoprire storie che parlano di amore, libertà e rispetto.
Tra i titoli proposti: “Zia Lidia si sposa”, “Per fare una famiglia”, “Sono una farfalla”, “Tu sei una meraviglia” e “Una principessa indipendente”.
Perché le chiamiamo “Letture Arcobaleno”?Perché siamo tutte e tutti diversi, come i colori dell’arcobaleno e, proprio come l’arcobaleno, insieme creiamo qualcosa di bellissimo.
Perché siamo tutte e tutti diversi, ma abbiamo gli stessi diritti, e ogni bambina e ogni bambino ha il diritto di crescere in un mondo che riconosce e valorizza la sua unicità, senza pregiudizi né discriminazioni.
Durante le letture sarà presente l’interprete LIS Fabiana Rossi.
Si ringraziano la Segreteria di Stato Affari Interni e la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura per il patrocinio accordato all’iniziativa. Ringraziamo altresì la Giunta di Domagnano per la disponibilità.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla Sala Montelupo di Domagnano.
Vi aspettiamo!
Lettori con la valigia
Associazione 121 San Marino