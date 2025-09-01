San Marino. Martedì 2 settembre alle ore 18:00 al parco di Montelupo di Torraccia tornano le letture arcobaleno

Un pomeriggio di racconti organizzato dai “Lettori con la valigia” in collaborazione con Associazione 121 per celebrare la diversità, l’unicità e la bellezza di essere se stessi.

Attraverso le pagine di libri per l’infanzia, inviteremo bambine, bambini e le loro famiglie a scoprire storie che parlano di amore, libertà e rispetto.

Tra i titoli proposti: “Zia Lidia si sposa”, “Per fare una famiglia”, “Sono una farfalla”, “Tu sei una meraviglia” e “Una principessa indipendente”.

Perché le chiamiamo “Letture Arcobaleno”?Perché siamo tutte e tutti diversi, come i colori dell’arcobaleno e, proprio come l’arcobaleno, insieme creiamo qualcosa di bellissimo.

Perché siamo tutte e tutti diversi, ma abbiamo gli stessi diritti, e ogni bambina e ogni bambino ha il diritto di crescere in un mondo che riconosce e valorizza la sua unicità, senza pregiudizi né discriminazioni.

Durante le letture sarà presente l’interprete LIS Fabiana Rossi.

Si ringraziano la Segreteria di Stato Affari Interni e la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura per il patrocinio accordato all’iniziativa. Ringraziamo altresì la Giunta di Domagnano per la disponibilità.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla Sala Montelupo di Domagnano.

Vi aspettiamo!