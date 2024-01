San Marino. Martedì 23.01 Lectio Magistralis “Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto” tenuta dalle Prof. sse Maria Giovanna Fadiga e Meris Monti

Le porte di Palazzo Pubblico, luogo della vita istituzionale sammarinese, si aprono al pubblico per presentare martedì 23 gennaio p.v., alle ore 18, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, la dissertazione dal titolo “Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto” tenuta dalle Prof. sse Maria Giovanna Fadiga e Meris Monti.

L’iniziativa, promossa sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, della Segreteria di Stato per la Cultura, in collaborazione con la Direzione del Cerimoniale Diplomatico, si inserisce in un ciclo di incontri pubblici che, uscendo dai canoni formali delle cerimonie ufficiali, vuole costituire l’occasione per riscoprire il patrimonio di valori che ha permesso, al nostro Paese, di mantenere e perpetuare nei secoli la propria identità statuale e culturale.

Questo evento, inoltre, si colloca nell’ambito del progetto di candidatura multinazionale del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel Registro UNESCO “Memory of the World” promosso dalla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO.

Le Prof.sse Meris Monti, in qualità di Presidente della Commissione, e Maria Giovanna Fadiga come esperto culturale del gruppo di lavoro per la candidatura, hanno collaborato alla stesura del documento elaborato dai rappresentanti delle Commissioni UNESCO di Italia, San Marino e Croazia e presentato alla Commissione Generale di Parigi il 30 novembre 2023.

Sarà possibile assistere alla lectio magistralis presso la Sala del Consiglio Grande e Generale inviando una mail di richiesta all’indirizzo:[email protected]

Per ragioni logistiche, le richieste di partecipazione saranno ricevute fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire entro le h 13 di lunedì 22 gennaio p.v.