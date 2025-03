San Marino. Matteo Ciacci: ”Grazie a tutti davvero per il supporto ricevuto in queste elezioni politiche.”

Grazie a tutti davvero per il supporto ricevuto in queste elezioni politiche.*

732 preferenze sono un risultato davvero importante dal punto di vista personale e anche Libera, il mio partito, si conferma la seconda forza politica del Paese.

Vi voglio bene e non posso far altro che ringraziarvi. Il lavoro paga sempre e insieme abbiamo costruito l’inizio di un percorso per migliorare le cose. Come sempre ci teniamo aggiornati, ci tengo a farlo, e per ogni cosa sapete che potete contare sul sottoscritto.

Il mio impegno, la mia determinazione e la mia passione non verranno certamente a mancare!