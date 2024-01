San Marino. Mattia Beccari alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024

Mattia Beccari, talento emergente dello sci alpino sammarinese, è pronto a rappresentare il Titano alle Olimpiadi giovanili invernali 2024. L’evento, che si svolgerà a Gangwon, Corea del Sud, dal 19 gennaio al primo febbraio, vedrà Beccari cimentarsi nelle discipline dello slalom gigante e slalom speciale.

Dopo aver lasciato il segno nel 2023 al Festival olimpico invernale della Gioventù Europea in Friuli-Venezia Giulia, Beccari è ora pronto per una nuova sfida in un palcoscenico internazionale di rilievo. Il giovane atleta, sotto la guida del capo missione Gian Luca Gatti e del tecnico Daniele Plebs, mira ad una ottima figura in una competizione che si tiene ogni quattro anni e che ha visto l’ultima partecipazione di un sammarinese, Alberto Tamagnini, nel 2020 a Losanna.