San Marino. Mattia Migani continua il suo sodalizio con il Tre Penne 

Il primo rinnovo della nuova era Bollini in casa Tre Penne è quello del capitano e portiere Mattia Migani, che si lega alla squadra di Città per un’altra stagione.

Quella di Migani sarà la decima stagione con i colori biancazzurri, un altro importante traguardo dopo aver raggiunto le 300 presenze nella partita di ritorno contro la Cosmos ai quarti di finale dei playoff.

“Sono contento di rimanere, qui mi sento a casa e c’era la volontà comune di continuare questo rapporto – ha commentato Mattia Migani – “Non avrei mai voluto lasciare il Tre Penne quando le cose sono andate male come nell’ultima stagione, a livello personale c’è tanta voglia di rivincita e questa è stata la spinta decisiva che mi ha portato a firmare il rinnovo con il Tre Penne. Sarà una bella sfida perché sono consapevole che le altre squadre potrebbero avere qualcosa in più di noi, ma noi dovremo avere più fame di tutte le altre squadre del Campionato. L’obiettivo deve essere quello di vincere tutto e lottare per le posizioni di vertice. Quest’anno sarà un percorso complesso con un ciclo del tutto nuovo, ma sarà un’atmosfera stimolante e mi auguro altrettanto vincente”.