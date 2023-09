San Marino. Mediterranean Beach Games: Federico Fabbri si conferma nella finale dei 50 pinne

Nella finale dei 50 metri pinne di questo pomeriggio ai Mediterranean Beach Games Federico Fabbri ha fermato il cronometro a 23.50, confermando il tempo fatto segnare questa mattina nelle batterie di qualifica e chiudendo in ottava posizione. Una buna prova, quella di Fabbri, che migliora il suo record personale in vasca lunga. “Era la prima volta che rappresentavo San Marino in una gara internazionale e le responsabilità erano tante – il suo commento a fine gara -. Nonostante qualche imprevisto nella giornata di ieri, sono riuscito ad affrontare le gare nel migliore dei modi, migliorando nella vasca da 50 metri il mio tempo personale su questa distanza e riconfermandolo poi in finale. Sono consapevole che ci sono ampi margini di miglioramento. Vengo da un’annata che, a livello personale, non è stata delle migliori, ma c’è tanta voglia di riscatto”. Con la finale dei 50 metri pinne uomini si chiude il programma gare dei sammarinesi ai Mediterranean Beach Games ad Heraklion. Domani calerà il sipario sulla manifestazione con la Cerimonia di Chiusura in programma alle 20:30 (orario locale).