San Marino, mercoledì 11 giugno all’Auditorium IMS il concerto finale del corso “Canto Jazz – Band Leading”

Si terrà mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21:00, presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale Sammarinese (via Napoleone Bonaparte 4, San Marino Città), il concerto conclusivo del corso di “Canto Jazz – Band Leading”, guidato dalla Prof.ssa Sara Jane Ghiotti.

L’evento rappresenta il culmine di un articolato percorso formativo che rientra nella programmazione della “Festa della Musica”, rassegna di saggi e concerti patrocinata dalla Segreteria di Stato per la Cultura e dalla Giunta di Castello di San Marino Città.

Un percorso didattico tra arte, tecnica ed esperienza sul palco

Il corso “Canto Jazz – Band Leading”, attivo da diversi anni presso l’Istituto Musicale Sammarinese, nasce dalla volontà di trasmettere agli allievi non solo le competenze tecniche vocali, ma anche quelle fondamentali per guidare una formazione musicale jazzistica. Il programma, infatti, è strutturato per offrire ai partecipanti una conoscenza diretta e pratica del ruolo del cantante come leader della band, con un’attenzione particolare al linguaggio musicale non verbale e alla gestione del live.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il corso è ispirato a un sistema di “codici” comportamentali consolidati nel mondo del jazz, tramandati storicamente attraverso l’esperienza diretta sul palco. Tali conoscenze, unite a un rigoroso lavoro di studio metodico, sono state integrate in una proposta didattica unica nel suo genere, volta a rafforzare l’autonomia interpretativa e la consapevolezza musicale degli allievi.

Un concerto, una band professionale, un’occasione per la cittadinanza

Il concerto dell’11 giugno vedrà protagonisti gli allievi del corso, che si esibiranno accompagnati da una band di musicisti professionisti composta da:

Manuel Giovannetti alla batteria

Simone Migani al pianoforte

Mauro Mussoni al contrabbasso

L’appuntamento si configura come un momento significativo nel calendario culturale della Repubblica di San Marino, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare giovani talenti in una performance live che coniuga studio, passione e creatività.

L’invito dell’Istituto Musicale Sammarinese

L’Istituto Musicale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo concerto, che rappresenta non solo la conclusione di un ciclo didattico, ma anche un’occasione per valorizzare l’attività educativa e culturale che da anni anima l’offerta musicale del Paese.

Dettagli dell’evento