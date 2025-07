San Marino. Mercoledì 16 luglio RIDERE SERIAMENTE con Ferrini e Pizzol a Serravalle

Mercoledì 16 luglio alle ore 21 si conclude SERRAVALLE INCONTRA, con un interessante incontro dal titolo: RIDERE SERIAMENTE, l’importanza dell’humor nella vita con due attori comici di professione Maurizio Ferrini (in arte Signora Emma Coriandoli) e Giampiero Pizzol (in arte Fra Godenzo da Montecucco) intervistati da Carlo Filippini (editore). Un dialogo per approfondire come l’umorismo possa essere per tutti noi un ottimo alleato per vivere con leggerezza la vita e prendere le situazioni che ci accadono con il giusto valore. L’appuntamento si terrà sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM) con ingresso è libero. Proposto dal Centro Sociale S. Andrea con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle

L’idea dell’incontro è nata dopo l’udienza che Papa Francesco aveva concesso più di 100 artisti, comiche e comici, il 14 giugno dello scorso anno. Dove aveva espresso parole di stima e incoraggiamento: “… Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse. A modo vostro voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme che da soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all’egoismo e all’individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni e pensieri, contribuendo a costruire una cultura condivisa e a creare spazi di libertà. Voi ci ricordate che l’homo sapiens è anche homo ludens; che il divertimento giocoso e il riso sono centrali nella vita umana, per esprimersi, per imparare, per dare significato alle situazioni. Il vostro talento è un dono, un dono prezioso. Insieme al sorriso diffonde pace, nei cuori, tra le persone, aiutandoci a superare le difficoltà e a sopportare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell’ironia e a prendere la vita con umorismo”. Ed ancora: “Chiedo tutti i giorni la grazia del senso dell’umorismo perché ti solleva, ti fa vedere il provvisorio della vita e a prendere le cose con uno spirito di anima redenta. È un atteggiamento umano, ma il più vicino alla grazia di Dio». Ecco il senso del comico, dell’allegria che illumina gli angoli bui dell’uomo. La persona troppo seria rischia di ridurre l’esistenza a una continua, drammatica scelta tra il bene e il male, in cui sbagliare decisione rischia di farci precipitare in un abisso inesorabile. Ovviamente non è così, la difficile arte di vivere è in realtà semplicissima. Per capirlo basta regalarsi una carezza sorridente e ricordare che humour significa anche spirito. Cioè ali con cui andare oltre il proprio io. In “Ortodossia” Chesterton sottolinea come il Beato Angelico «abbia rappresentato tutti i suoi angeli non soltanto come uccelli ma quasi come farfalle”.

Nella serata saranno presenti:

MEET TO MEETING per sostenere il Meeting Rimini 2025, in omaggio i donatori una bottiglia

di Sangiovese della Cantina Fiammetta (www.cantinafiammetta.it)

ESPOSIZIONE LE NOSTRE ESTATE CON DON PEPPINO fotografie dei campeggi e della colonia

LIBRI OFF-LINE esposizione di libri da sfogliare e portare a casa al 50%

PETIZIONE PER INTITOLARE IL PARCO LAIALA A DON PEPPINO

Al termine della serata COCOMERATA.

