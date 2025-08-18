    • San Marino, mercoledì 20 agosto al San Marino Outlet arriva la grande musica dance con “The Night is on Fire”

    Una serata tutta dedicata alla musica dance anni ’90, tra show, luci ed effetti scenici. Mercoledì 20 agosto, dalle 20:00 alle 23:00, la Event Plaza del San Marino Outlet Experience ospiterà “The Night is on Fire”, il format ideato da DJ Molella, pronto a trasformare la Repubblica in una grande pista a cielo aperto.

    L’evento, a ingresso gratuito, vedrà sul palco tre icone del genere: Alexia, voce simbolo dell’eurodance italiana, e i Double You, gruppo che ha fatto ballare il mondo con la celebre “Please Don’t Go”. Ad accompagnarli ci sarà lo stesso Molella, storico DJ e produttore, oggi protagonista su Radio Deejay e m2o, che proporrà un DJ set ricco di energia e successi intramontabili.

    La scaletta sarà aperta dai Moka Club, band conosciuta per i suoi live travolgenti che uniscono repertorio anni ’80, successi moderni e coreografie spettacolari.

    Oltre alla musica, il pubblico potrà approfittare dei negozi, dei bar e dei ristoranti del centro, che resteranno aperti fino alle 23:00, e delle ultime occasioni dei “Saldi Last Call”.

    Il San Marino Outlet, situato a soli 15 minuti da Rimini, è raggiungibile anche tramite navetta giornaliera in partenza ogni ora dalla stazione ferroviaria riminese.

