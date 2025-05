San Marino. Messaggio di fine anno della Ecc.ma Reggenza

La Reggenza di San Marino ha inviato un messaggio augurale per l’anno nuovo, enfatizzando la necessità di pace, rispetto e concordia. L’augurio è accompagnato da un appello alla corresponsabilità dei cittadini nella costruzione del futuro del Paese, sottolineando l’importanza del senso civico e la conservazione dell’identità, delle tradizioni e della cultura per preservare la sovranità di San Marino.

Tra gli eventi significativi del passato anno, viene menzionata la visita del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che ha rafforzato il dialogo con l’Italia. La Reggenza ha anche espresso gratitudine per la solidarietà dimostrata durante l’alluvione dell’Emilia-Romagna. Un altro momento chiave è stata la chiusura dei negoziati per l’Associazione all’Unione Europea, un passaggio storico per il Paese, che richiede informazione attiva da parte della classe politica per far comprendere la rilevanza di questo passo alla popolazione.

La Reggenza ha ribadito l’importanza dei valori di solidarietà e pace, portati avanti anche nelle sedi internazionali, e ha sottolineato il dialogo come unica modalità di risoluzione delle controversie. Ha ricordato la partecipazione alle celebrazioni del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo a Ginevra, evidenziando l’impegno di San Marino nella formazione delle giovani generazioni sui diritti umani.

Inoltre, il messaggio si è focalizzato sui giovani e sulle famiglie, sottolineando la necessità di politiche attive per contrastare la denatalità e favorendo forme di socialità per i giovani. L’importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società è stata enfatizzata, così come il ruolo degli anziani come fonte di insegnamenti.

La Reggenza ha riconosciuto il valore dell’associazionismo e del volontariato nel tessuto sociale del Paese, esortando a promuovere iniziative culturali che valorizzino l’identità storica sammarinese nel 2024. Infine, ha ringraziato chi contribuisce a creare impresa e occupazione, portando nel mondo l’immagine della Repubblica e i suoi valori fondamentali.