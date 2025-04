San Marino. Milena Gasperoni e Alessandro Rossi nominati nuovi Capitani Reggenti. Nota anche del direttore di GiornaleSM Marco Severini

Nella seduta del 13 marzo, il Consiglio Grande e Generale di San Marino ha proceduto alla selezione dei nuovi Capitani Reggenti, assegnando il prestigioso incarico a Milena Gasperoni, rappresentante del Partito dei Socialisti e Democratici, e Alessandro Rossi, di Demos. Questa scelta segue le proposte iniziali della Democrazia Cristiana e di Alleanza Riformista, che avevano presentato come candidati Italo Righi e Rossano Fabbri. La designazione dei Reggenti ha rivelato la complessità politica del momento, evidenziata da una maggioranza non sempre coesa e da equilibri precari. Le aspettative iniziali erano favorevoli a Fabbri e Righi, ma gli sviluppi hanno preso una direzione inattesa. Le dinamiche tra Alleanza Riformista e il Partito dei Socialisti e Democratici, e l’ennesima pessima visione strategica della Democrazia Cristiana che ha acuito lo scontro tra i due partiti anziché smorzarlo, hanno influito negativamente sulle loro candidature. Benché sembrasse che avessero un sostegno consolidato, la situazione è stata ribaltata, favorendo l’elezione di una “Reggenza di Garanzia”, con Gasperoni e Rossi come simboli rispettivamente della maggioranza e dell’opposizione. /ms NOTA DEL DIRETTORE DI GIORNALESM – MARCO SEVERINI

Nel tardo pomeriggio di ieri San Marino ha scelto i suoi nuovi Capitani Reggenti per il prossimo semestre e ne diamo notizia.

Ci teniamo ad evidenziare che da sempre GiornaleSM ed il sottoscritto si impegnano a mantenere una netta distinzione tra opinioni personali ed i fatti. Pur avendo le nostre convinzioni su come si siano svolti gli eventi, approfondiremo queste tematiche nei nostri consueti editoriali che, per questa occasione, saranno molto ricchi di idee, visioni personali e spunti per la discussione e riflessione.

Desideriamo, come GiornaleSM, esprimere le nostre congratulazioni ai nuovi eletti, Milena Gasperoni e Alessandro Rossi, e inviare un pensiero particolare a Rossano Fabbri e ad Italo Righi, che hanno mancato l’elezione per un solo voto. Questo evidenzia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la complessità della situazione politica attuale, le alleanze precarie e la pessima visione strategica e politica democristiana.

Le nostre riflessioni più approfondite rimarranno confinate agli editoriali, inclusi quelli firmati da me. Il nostro obiettivo, come detto, rimane quello di informare in modo oggettivo separando i fatti dalle opinioni, pur mantenendo uno sguardo critico sugli sviluppi futuri. Con numerose questioni ancora in sospeso, sulla durata della legislatura e sulle future direzioni politiche, ci attende un periodo ricco di analisi.

Noi di GiornaleSM manterremo il nostro impegno a fornire aggiornamenti e verità in modo trasparente, seguendo la linea che abbiamo sempre perseguito. Continueremo a farlo nonostante gli attacchi infondati e mirati contro di noi che mettono in discussione la nostra libertà di espressione e il diritto di informare. Avremo modo di approfondire questo tema a tempo debito ed in maniera esaustiva.

Per ora, complimenti a nuovi Capitani Reggenti eletti.

Marco Severini – Direttore di GiornaleSM