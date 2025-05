San Marino Minibasket Cup, il resoconto

La partecipazione e il divertimento. La voglia di correre con la palla e il tifo dagli spalti. È stata una grande edizione della San Marino Minibasket Cup e vale la pena fare il quadro della situazione, definendo i contorni di un evento che ha segnato lo scorso weekend cestistico tra Multieventi Sport Domus e tante altre palestre del territorio circostante.

Sono stati 6 i campi coinvolti (Multi, Casadei, Falciano, Tigers Arena Villa, tensostruttura Villa e Poggio Berni) e 32 le partite disputate. Due i giorni di gara, anche se in realtà sono state sostanzialmente 28 le ore dall’inizio alla fine della manifestazione.

E gli spalti? Gremiti per tifare i piccoli grandi Esordienti che davano tutto in campo. Punti ristoro presi d’assalto, una bella mensa domenicale al Multieventi e grande voglia di partecipare.

Il clima, quello della partita, ha portato con sé un contorno di emozione da grande evento, che si è propagato per tutte le 28 ore.

La manifestazione, organizzata dai Titans, dai Valmarecchia Wolves e dai Villanova Tigers, e con il sostegno di Fsp, Fip e Fiba – Youth Development Fund, ha visto ritmi serrati e anche un bel livello di competizione. A vincere, al termine di una finale appassionante, sono stati i forlivesi dell’Aics, mentre al secondo posto si sono piazzati i padroni di casa dei Titans. Le squadre, in tutto 16, sono arrivate da tante parti d’Italia. Non solo San Marino, Emilia – Romagna e Marche, ma anche Campania, Lombardia e Veneto.

Va sottolineato, e anche evidenziato bene, come l’organizzazione abbia voluto veicolare un messaggio importante che riguarda gli arbitraggi e il rispetto per lo sport in senso lato, con cartoncini distribuiti dagli stessi atleti e con questo messaggio: “Sostieni lo sport in modo corretto. Tifa per la tua squadra del cuore motivandola con apprezzamenti, incitazioni e applausi ma allo stesso tempo rimani corretto nei confronti degli avversari e degli arbitri: no ad insulti o parolacce”.

Premiate le prime quattro squadre, ma anche un giocatore rappresentativo per ogni formazione. Un elemento d’esempio per tutti che singolarmente ha ricevuto un sacco a pelo griffato Coolthings.

Noi ci siamo divertiti e penso sia stato lo stesso per tanti. Non vediamo l’ora di ricominciare.

Il messaggio, quello vero, viene dai bimbi e dalla loro voglia di giocare.

W il minibasket!

Federazione Sammarinese Pallacanestro