San Marino. “Miserella”: Prova aperta al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, domenica 2 giugno 2024, ore 18.30

Miserella, il nuovo spettacolo del Teatro dell’Argine, che debutta a luglio sarà come “prova aperta” al Teatro Concordia domenica 2 giugno alle ore 18.30. In scena, quattro attrici del Teatro dell’Argine, Caterina Bartoletti, Giulia Franzaresi, Ida Strizzi e Micaela Casalboni, che ne cura anche la regia. Parole delle stesse attrici e di Nicola Bonazzi. Dietro le quinte, l’intera squadra artistica della Compagnia, in particolare Laura Gnudi, assistente alla regia e Andrea Paolucci collaboratore alla regia.

Il lavoro è il risultato di una serie di residenze creative, l’ultima delle quali si è tenuta a San Marino dal 22 maggio, dedicate alla ricerca e composizione teatrale sul tema del corpo in trasformazione, con particolare attenzione al corpo femminile ma non solo, in un gioco collettivo di scambio e per accumulo: un metodo simile a quello che portò, ormai quasi vent’anni fa la stessa compagnia, a mettere in scena spettacoli come Tiergartenstrasse 4, Gli equilibristi e Liberata.

“Miserella” è il nome popolare dato nel dialetto toscano alla pianta nota come Daphne Mezereum, detta anche “fior di stecco” perché, su un gambo all’apparenza secco, morto, ospita una miriade di fiori. In scena, quattro donne diverse fra loro, che agiscono lo spazio e la voce alla ricerca di un nuovo patto con il proprio sé che cambia. Nel far questo, esplorano umori, atmosfere, situazioni, casi, memorie proprie e altrui, che si susseguono e si richiamano non secondo una trama lineare, bensì abitando piani diversi che si intrecciano, mescolando ironia e inquietudine, sarcasmo e sofferenza, sopraffazione e solidarietà, depressione e gioia ritrovata, in uno spazio che potremmo definire surrealmente quotidiano.

La prova aperta – che conclude la residenza creativa – è stata realizza nell’ ambito di Oltre le mura. Paesaggi e passaggi delle residenze, progetto sulla cultura delle residenze realizzate da L’arboreto -Teatro Dimora di Mondaino e gli Istituti Culturali – Arti Performative della Repubblica di San Marino.

L’ingresso alla prova aperta è gratuito fino ad esaurimento posti.

Dopo la prova aperta aperitivo offerto da Titancoop

Si consiglia di lasciare la macchina nel parcheggio Baldasserona e poi proseguire a piedi seguendo le indicazioni per il parcheggio della funivia e il Teatro Concordia (circa 500 metri).

Per ulteriori informazioni, contattare 0549882452 o info.istituticulturali@pa.sm.