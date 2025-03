San Marino. ”Misure di sostegno per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere’. Si scatenano aspre polemiche in aula

Giuseppe Maria Morganti (Libera): “Spero che l’unanimità di quest’aula non ammetta il principio di regolare attraverso delle leggi dei debiti pregressi. Su quella impostazione nessuno di noi era d’accordo. Anzi, ricordo che abbiamo fatto anche una battaglia abbastanza forte per impedire che il decreto venisse ratificato. Adesso siamo nella fase della riparazione. Dobbiamo mettere a posto i cocci, se ci sono stati dei cocci. L’emendamento presentato dice che se ci sono stati delle erogazioni è difficile poter intervenire perchè sono state fatte in base ad un decreto che purtroppo era in vigore. Ma se ovviamente non ci sono stati atti oggettivi di emissione, lo Stato non ci rimette una lira. Ci sono stati gli anticorpi sufficienti all’interno della nostra attività politica affinchè il danno non venisse generato. Noi vogliamo che se ci deve essere danno sia il più piccolo possibile e per farlo bisogna approvare l’emendamento presentato”.

Enrico Carattoni (Rf): “Io credo ci troviamo di fronte a un paradosso. Dobbiamo regolare gli effetti di un decreto decaduto approvato nella scorsa legislatura, ma sembra non avere paternità, quasi fosse solo del segretario Pedini. Nonostante tutti riconoscessero che quel decreto non andava bene, essendo stato adottato un decreto delegato mai ratificato e poi decaduto, oggi ne regoliamo gli effetti. Dal mio punto di vista, il problema qui è politico. La prova è che i tre quarti della maggioranza hanno proposto un emendamento per bloccare gli effetti del decreto precedente, ma il PSD non l’ha sottoscritto. Mi chiedo chi fosse in Congresso di Stato quando fu adottato il decreto delegato sugli alberghi. Nella mia esperienza, le decisioni si prendevano all’unanimità. Qui è evidente che sono mutati gli equilibri politici. Il modo in cui vengono adottati i decreti delegati lascia perplessi molti, non solo l’opposizione. Si fanno decreti in modo non condiviso e approssimativo, che decadono continuamente. Non ci si pone il tema degli effetti prodotti. E’ aberrante dover intervenire ora sugli effetti di un decreto rimasto in vigore per tanto tempo. Sembra non ci sia stato un confronto minimo nella maggioranza.”

Silvia Cecchetti (Psd): “Non c’è un “grave problema politico” e non c’è stato nulla di “aberrante”, se non forse un errore in un decreto nato durante il Covid, un periodo di emergenza. Questo decreto è stato ritirato e la maggioranza non ha potuto aprire quel dibattito che avrebbe fatto in aula per trovare una soluzione pacifica. Credo che l’errore sia stato proprio questo ritiro, che ha impedito la discussione e la ratifica con possibili emendamenti. Ora, con il decreto ritirato, abbiamo l’obbligo di regolarne gli effetti, ed è una nostra responsabilità. Non vedo nulla di aberrante in questo, solo il nostro dovere. Il PSD non ha nessuno strappo e nessun problema in maggioranza. Non abbiamo firmato l’emendamento per una perplessità, pur essendo d’accordo sul principio di non ristrutturare i debiti pregressi. La nostra preoccupazione è che, limitando solo alcuni effetti del decreto vigente, si possano creare problemi di diritto per chi aveva legittime aspettative. Questo è un principio di diritto che deve valere per tutti i cittadini. Siamo d’accordo nel contenere gli aiuti ai mutui successivi e sosteniamo gli investimenti nelle strutture ricettive”.

Antonella Mularoni (Rf): “Trovo grave che in periodo di ordinaria amministrazione, sapendo che l’aula consiliare non era d’accordo, il governo comunque adottò quel decreto. Il vizio di origine è questo. Se alla maggioranza del tempo andava bene che quel decreto fosse vigente e non ha protestato troppo, non è certamente un problema dell’opposizione. E’ grave che si sia aspettato quasi un anno per arrivare in aula e decidere di revocare quel decreto. Oggi non ci siamo comportati come una classe politica responsabile. Abbiamo perso un’ora per decidere di spostare la discussione di un’ora. E non credo sia bello lanciare invettive contro i privati cittadini che non possono replicare. C’è un problema nella maggioranza se non tutti firmano l’emendamento. Mi auguro che in futuro cose di questo genere non si facciano più, perchè i privati investono e poi glieli limitiamo a distanza di quasi un anno. Vogliamo un progetto paese prima di favorire gli investimenti. Non si può lasciare pendente un decreto un anno. Questa modalità di procedere non è rispettosa dei cittadini.”

Giovanni Maria Zonzini (Rete): “Cerchiamo un attimo di partire da lontano, dal 2022. Lì, nella finanziaria, su pressione della DC, venne presentato un emendamento che proponeva prestiti a tasso agevolato dallo Stato fino a 5 milioni per alcuni alberghi. Quell’emendamento insostenibile non venne neanche discusso e fu ritirato. Poi, evidentemente, quelle promesse non potevano essere ignorate, e alcuni mesi dopo arrivò un decreto simile a quello di oggi, che però venne bocciato quasi all’unanimità. L’anno dopo, il 27 marzo 2024, in piena crisi di governo, è stato emanato il decreto delegato numero 74. Questo decreto dice: se fate un investimento di qualunque importo, lo Stato vi dà un prestito e vi paga il 70% degli interessi su quel prestito, ma anche il 70% degli interessi su tutti i debiti precedenti. Il 12 giugno 2024, dopo le elezioni, la commissione ha accettato le pratiche di due alberghi noti. Uno ha investito 214.500€ e lo Stato gli paga il 70% di interessi su tre mutui che fanno circa 400.000€. L’altro ha investito 252.000€ e lo Stato paga il 70% di interessi su due mutui da 2.625.000€. Ora, o sono stati gli aiutanti di Babbo Natale a fare questo decreto, oppure siete stati voi. Chi se ne assume la responsabilità politica? E’ possibile che nessuno sapesse nulla? Chi l’ha portato in Congresso di Stato? Chi l’ha votato? Questa è una vergogna: un imprenditore investe 200.000€ e lo Stato gliene ristruttura 2.600.000€ pagandogli il 70% di interessi. Qualcuno si prenda la responsabilità politica di questo decreto.”