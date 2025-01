Riceviamo e pubblichiamo

”Buonasera,

per nome e per conto dei consiglieri del Movimento RETE, in qualità di Capogruppo, inoltro la seguente Nota Stampa:

Il Gruppo Consigliare del Movimento RETE alla luce della situazione politica delineatasi,

informa la cittadinanza che al termine della corrente sessione Consigliare presenterà le firme di dimissione di tutti i propri Consiglieri. Per la pubblicazione,

Daniela Giannoni

Capogruppo Movimento RETE”