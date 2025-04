San Marino. Movimento Rete. Emanuele Santi subentra ad Elena Tonnini in Consiglio

Con due lettere inviate alla Reggenza, Elena Tonnini e Marianna Bucci candidate del Movimento RETE, hanno comunicato l’intenzione di rinunciare all’incarico di membro del Consiglio Grande e Generale. Tonnini, eletta insieme a Matteo Zeppa e Giovanni Zonzini, ha fatto presente che l’inizio imminente di una nuova attività lavorativa non le consentirebbe di partecipare ai lavori consiliari con la continuità e l’approfondimento necessari. Al suo posto entrerebbe quindi Bucci la quale, pur avendo conseguito lo stesso numero di voti del collega Emanuele Santi, avrebbe diritto di precedenza ad entrare in Consiglio in quanto la legge assegna la priorità alle appartenenti al genere femminile. Nella sua nota, Bucci sottolinea come le ragioni sottostanti alla rinuncia all’incarico siano di natura puramente personale.

Tonnini e Bucci ringraziano la cittadinanza per le preferenze accordate e rimarcano, ancora una volta e con maggiore forza, il loro impegno all’interno del Movimento, certe che chi siederà nel Consiglio Grande e Generale saprà rappresentare a pieno i valori e l’identità di RETE.

RETE augura un buon lavoro al nuovo gruppo consiliare composto da Zeppa, Zonzini, Santi e rende noto che le lettere sono disponibili sul sito www.movimentorete.org.

Movimento RETE