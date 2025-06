San Marino. ”Nathan Abete, figlio di Mario Abete, residente a San Marino, vince il titolo di “Bambino più Bello dell’Emilia-Romagna”: ora vola alla finale nazionale

Un successo straordinario per Nathan Abete, che ha conquistato il titolo di “Bambino più Bello dell’Emilia-Romagna” nell’ambito del concorso nazionale “Il Bambino più Bello d’Italia”, organizzato da Astro Agency e Italia Fashion Models.

La selezione regionale, tenutasi lo scorso 8 giugno a Ravenna, ha visto la partecipazione di centinaia di bambini provenienti da tutta la regione. Nathan si è distinto per il suo fascino, la sua simpatia e la naturalezza con cui ha sfilato, meritando pienamente il pass per la finale nazionale che si svolgerà a settembre a Roma, dove incontrerà i vincitori delle altre regioni italiane.

A decretare il successo di Nathan è stata una giuria composta da volti noti del mondo dello spettacolo e della moda: tra questi, la showgirl Mercedesz Henger e Alessia Pasqualon, Miss Italiana in carica. Presente anche un inviato della rivista Chi.

Nathan è figlio di Mario Abete e Yulia Kratova, residenti a San Marino. La vittoria del piccolo rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la famiglia, ma anche per tutta la comunità sammarinese. Il percorso di Nathan è iniziato a gennaio con una prima selezione a Ravenna, proseguito poi con i provini di aprile a Bologna. Le selezioni hanno coinvolto oltre 2.000 partecipanti per ciascuna regione del Nord Italia. Un vero tour di bellezza, spontaneità e simpatia infantile, culminato con il meritato riconoscimento.

L’attesa ora è tutta per la finale nazionale di Roma, dove Nathan rappresenterà l’Emilia-Romagna. Un evento ricco di emozione e glamour, che potrebbe aprire le porte a nuove opportunità nel mondo della moda e dello spettacolo per questo giovanissimo protagonista.