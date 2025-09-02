San Marino. Nazionale: 26 convocati in vista di Bosnia ed Erzegovina e Malta

Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le convocazioni per ventisei giocatori in vista del doppio impegno con Bosnia ed Erzegovina e Malta. Il primo incontro, valido per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, è programmato per sabato 6 settembre al San Marino Stadium (ore 20:45), mentre l’amichevole internazionale con la selezione maltese si disputerà in trasferta tre giorni più tardi (Ta’ Qali Stadium, 9 settembre – ore 21:00).
Di seguito i giocatori chiamati da Cevoli, che in questi giorni scioglierà i nodi relativi alle convocazioni ufficiali per l’importante impegno di sabato:
|GIOCATORE
|RUOLO
|NATO IL
|CLUB
|AMICI Pietro
|Portiere
|27/01/2004
|Pietracuta
|BERARDI Filippo
|Attaccante
|18/05/1997
|Tre Penne
|CAPICCHIONI Gabriel
|Attaccante
|12/05/2006
|Virtus
|CAPICCHIONI Lorenzo
|Centrocampista
|19/01/2002
|Pietracuta
|CEVOLI Michele
|Difensore
|22/07/1998
|Pietracuta
|COLOMBO Edoardo
|Portiere
|24/01/2001
|Gzira United
|CONTADINI Andrea
|Centrocampista
|18/08/2002
|Pietracuta
|FABBRI Filippo
|Difensore
|07/01/2002
|San Marino Calcio
|GIACOPETTI Nicolas
|Attaccante
|05/06/2006
|Pietracuta
|GIOCONDI Simone
|Centrocampista
|28/04/2002
|Pietracuta
|GOLINUCCI Alessandro
|Centrocampista
|10/10/1994
|Virtu
|MATTEONI Giacomo
|Difensore
|11/04/2002
|Pietracuta
|MELONI Cristian
|Centrocampista
|12/03/2008
|San Marino Academy
|MULARONI Marcello
|Centrocampista
|08/09/1998
|Cosmos
|NANNI Nicola
|Attaccante
|02/05/2000
|Arzignano Valchiampo
|PASOLINI Marco
|Difensore
|26/04/2003
|Pietracuta
|RICCARDI Alberto
|Difensore
|01/10/2006
|Imolese
|ROSSI Dante Carlos
|Difensore
|12/07/1987
|Tropical Coriano
|SALICIONI Fausto Marino
|Attaccante
|20/01/2006
|Virtus Entella
|SENSOLI Nicko
|Attaccante
|14/06/2005
|Pietracuta
|TOSI Alessandro
|Difensore
|28/04/2001
|San Marino Calcio
|VALENTINI Giacomo
|Difensore
|26/06/2001
|Pietracuta
|VALLI CASADEI Matteo
|Centrocampista
|01/06/2005
|Pietracuta
|VITAIOLI Matteo
|Attaccante
|27/10/1989
|La Fiorita
|ZANNONI Samuele
|Centrocampista
|29/04/2002
|Pietracuta
|ZAVOLI Matteo
|Portiere
|06/07/1996
|La Fiorita