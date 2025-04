San Marino. Nazionale: Andorra si impone in casa per 2-0

All’Estadi Nacional di Andorra, San Marino schiera una delle formazioni più giovani nella storia della Nazionale. Un solo nato prima del Duemila, vale a dire Marcello Mularoni – in campo coi gradi di capitano. È Giacopetti ad avviare la prima iniziativa pericolosa, rubando palla a Garcia per sfondare in area di rigore ed essere chiuso dal pacchetto arretrato di casa. Andorra replica al 10’, con il lancio in profondità a favore di Rosas che batte la linea difensiva sammarinese e – davanti a Colombo – si allunga il pallone per superarlo di slancio e siglare la rete del vantaggio. A metà frazione c’è lavoro per il portiere biancazzurro, decisivo nel neutralizzare il destro di Fernández. Di lì a poco, San Marino si fa vedere con lo schema da punizione che coinvolge Lazzari, Fabbri e Contadini: quest’ultimo sfonda all’altezza del vertice, dove viene atterrato da Cervós. Da quella zolla Lazzari va alla ricerca di un compagno al centro, dove libera Christian Garcia. Sul versante opposto, Andorra va a dama: bella combinazione tra Cervós e Pujol, col capitano della Tricolor a spolverare il “sette” con un perfetto diagonale. Prima dell’intervallo, iniziativa di Lazzari che sfugge a due avversari per proporre al centro dalla linea di fondo. In area franano a terra Sensoli e Giacopetti con quest’ultimo, in particolare, che godeva di una posizione di vantaggio rispetto a Christian Garcia – aiutatosi con le mani per neutralizzare il pericolo.

Ritmi più compassati nella ripresa, dove la prima emozione è frutto del solito Pujol che si vede annullare la rete del 3-0 dopo una rocambolesca ed insistita azione in area biancazzurra. Nell’altra metà campo, Giocondi – neoentrato – batte velocemente una punizione per ribaltare il fronte e lanciare Sensoli in uno-contro-uno. L’ala converge sul destro per chiamare in causa Álvarez, poi richiamato dall’omonimo selezionatore andorrano. Poco più tardi è Lazzari a provarci con le medesime modalità, ma San Nicolás frappone il corpo. Tra le file di San Marino si segnala anche l’esordio assoluto di Matteo Zavoli, che prende il posto di Colombo tra i pali biancazzurri. Brivido lungo la schiena per l’estremo de La Fiorita, che sull’azzardato retropassaggio di Zannoni è scavalcato e si deve affidare al palo. È l’ultimo sussulto prima del triplice fischio, che premia Andorra col punteggio finale di 2-0.

Amichevoli internazionali | Andorra-San Marino 2-0

ANDORRA [4-2-3-1]

Álvarez (62’ Gómes); San Nicolás, C. Garcia, Llovera, Cervós; Da Silva, Pujol (62’ Da Cunha), M. Vales (46’ E. Vales), Martínez (46’ Alburquerque); Rosas (29’ I. Fernández), R. Fernández

A disposizione: Pires, Pomares, Rubio, Guillén, M. Garcia, Olivera, Blanco

Allenatore: Koldo Álvarez

SAN MARINO [4-3-2-1]

Colombo (66’ Zavoli); Fabbri (66’ G. Benvenuti), Franciosi, Pasolini, T. Benvenuti; Mularoni, Valli Casadei (46’ E. Golinucci), Lazzari; Contadini (46’ Giocondi), Sensoli (66’ Zannoni); Giacopetti

A disposizione: De Angelis, Cevoli, Rossi, Vitaioli, Nanni, Tosi, Valentini, Mi. Battistini, Molinari

Allenatore: Roberto Cevoli

Arbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistenti: Diego Barbero (ESP) e Iván Masso Granado (ESP)

Quarto ufficiale: Marta San Juan (AND)

Marcatori: 10’ Rosas, 39’ Pujol

Ammoniti: Pujol, Pasolini, Fabbri, Franciosi, T. Benvenuti, De Cunha

FSGC | Ufficio Stampa