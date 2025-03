San Marino. Nazionale, arriva la Romania. Cevoli: “Mantenere il solito approccio”

Di ritorno dalla trasferta di Cipro, è tutto pronto per l’esordio casalingo – in uno Stadium tutto esaurito – della Nazionale di San Marino che affronta la Romania nel secondo incontro delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

“Trasferta faticosa – commenta il Commissario Tecnico dei Titani, Roberto Cevoli, in conferenza stampa – ma i ragazzi hanno fatto un gran lavoro e nonostante tutto sono contento. Punti deboli della Romania? Li hanno tutti, anche una grande squadra come sono loro. L’approccio dovrà essere quello di sempre: coraggio e giocarsela come sappiamo fare. Anche con squadre blasonate e importanti come la Romania”.

Presente in conferenza anche il centrocampista Lorenzo Capicchioni, in campo con Cipro per oltre un’ora di gioco: “Io sto bene, così come la squadra. Stiamo ricaricando velocemente le batterie in vista della partita, il gruppo è giovane e questo ci aiuta”.

Sarà – uno San Marino Stadium tutto esaurito come nelle migliori serate. Questo secondo Capicchioni può essere un fattore positivo: “Lo stadio pieno può essere una carica per noi, come è già accaduto in passato nella partita ad esempio con l’Irlanda del Nord (settembre 2022, nda). La Romania è un’ottima squadra, piena di giocatori che militano in Serie A e Serie B in Italia. Sicuramente vogliono rifarsi dopo la sconfitta con la Bosnia, sarà una partita difficile ma anche noi sapremo dire la nostra”.

A Capicchioni viene anche chiesto se confrontarsi con grandi giocatori come quelli della Romania potrebbe essere uno stimolo per farsi vedere anche dalle altre squadre estere: “Per noi può essere anche una vetrina questo tipo di partite. In futuro fare un esperienza all’estero, in Romania come da altre parti, sarebbe bello perché ci farebbe crescere maggiormente”.

L’appuntamento della partita tra San Marino e Romania è previsto per le ore 20:45 al San Marino Stadium – con diretta radio su Titani.tv.

FSGC | Ufficio Stampa