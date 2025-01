San Marino. Nazionale: Berardi non basta, la prima amichevole sorride a Saint Kitts & Nevis

La prima amichevole della Nazionale di San Marino contro Saint Kitts and Nevis va ai caraibici che si impongono 3-1 al San Marino Stadium. Per la sua prima come tecnico dei Titani, Roberto Cevoli fa subito esordire tre ragazzi dal primo minuto: Edoardo Colombo tra i pali, Marco Pasolini nel pacchetto difensivo e Andrea Contadini sull’esterno d’attacco.

Dopo una prima parte di studio e di equilbrio tra le due squadre, sono i Titani a rendersi pericolosi: dal buon cross in area di Tosi l’azione prosegue e viene messa in mezzo da D’Addario, in mischia ci prova Filippo Berardi in girata con la palla che esce di poco alla destra del portiere Archibald. La buona azione spinge San Marino che al 11’ va vicinissima al vantaggio con Tosi che sfrutta l’errore difensivo e la mette in mezzo potente per Nanni che si allunga ma non ci arriva per un soffio. Ma la rete è nell’aria per i Titani che al 21’ si portano meritatamente in vantaggio: Berardi sfugge via sulla sinistra e dopo un contatto con il centrale Burley cade in area. Per l’arbitro Deborah Bianchi è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta proprio Berardi – come l’ultima volta contro la Finlandia – che la mette all’incrocio e non sbaglia. Lo Stadium può esultare e per i Titani è la quarta partita con almeno un gol segnato. La rete galvanizza i Titani che poco dopo tentano addirittura di raddoppiare con la gran botta di Nicola Nanni che però non trova lo specchio da posizione defilata. Saint Kitts e Nevis però non ci sta e reagisce poco dopo con la grande chance per Harry Panayiotou che calcia alto da buonissima posizione. I caraibici insistono e poco dopo la mezz’ora ammutoliscono lo Stadium: da corner infatti la sfera viene messa in mezzo, i Titani non riescono ad allontanarla così ci si fionda Tyquan Terrell che calcia verso la porta e la mette nell’angolino là dove Colombo non può arrivare. Come accaduto per San Marino, il gol da più coraggio ai caraibici che si fanno vedere sempre più dalle parti di Colombo. E infatti sul finale di tempo riescono addirittura a portarsi avanti: da calcio d’angolo c’è il colpo di testa di Panayiotou verso la porta, Colombo controlla a terra ma non riesce a trattenere – complice un tocco avversario – così sulla ribattuta arriva Burley che da due passi la mette in rete e va a riposo sul 2-1 a suo favore.

L’avvio di ripresa però comincia nel peggior dei modi per i Titani che subiscono al 48’ la terza rete in contropiede conclusosi con il destro perfetto di Panayiotou che batte Colombo. I Titani però non demordono e ripartono con un buon fraseggio e un consistente possesso palla. I caraibici dal canto loro aspettano i ragazzi di Cevoli e puntano tutto sulla velocità in ripartenza. Cevoli vuole cambiare qualcosa e poco dopo l’ora di gioco mette dentro Pancotti per Contadini. Saint Kitts and Nevis si chiude sempre più allora il tecnico dei Titani inserisce anche Matteo Vitaioli e cambia per un inedito e – maggiormente offensivo – 4-2-3-1 con Berardi, Pancotti e Berardi alle spalle di Nanni. Il leitmotiv della gara rimane lo stesso: i Titani fanno possesso palla ma non riescono ad essere incisivi in zona gol. Una delle migliori occasioni arriva all’88’ con il bel cross dalla sinistra di Pancotti per la testa di Vitaioli che però non riesce a dare forza alla sfera. Nel recupero grande azione dei Titani che vanno vicinissimi al gol: Nanni con il tacco nello stretto serve Pancotti che calcia bene sul primo palo ma Archibald fa la prima – nonché ottima – parata della serata. Dopo quattro minuti si chiude la sfida che va dunque ai caraibici. I Titani avranno modo di riprovarci domenica prossima sempre allo Stadium.

Amichevole internazionale | San Marino-Saint Kitts and Nevis 1-3

SAN MARINO [3-5-2]

Colombo; D’Addario, Fabbri, Cevoli, Pasolini (76’ Vitaioli), Tosi (84’ Grandoni); A. Golinucci, Capicchioni (76’ E. Golinucci), Contadini (69’ Pancotti); Nanni, Berardi (84’ Sensoli).

A disposizione: Amici, Rossi, Ma. Battistini, Franciosi, Valentini, Lazzari, Mularoni

Allenatore: Roberto Cevoli

SAINT KITTS AND NEVIS [4-3-3]

Archibald; Roberts, Freeman, Burley, Hanley; Somersall, Lewis, Terrell (81’ Kelly); Sterling-James (89’ Springer), Panayiotou (81’ Edwards), Shade (87’ Cooney)

A disposizione: Trotman, Parke, Williams, Bennett, Thomas, Vanterpool, Hamilton

Allenatore: Francisco Molina

Arbitro: Deborah Bianchi (ITA)

Assistenti: Filippo Meli (ITA), Stefania Signorelli (ITA)

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli (SMR)

Ammoniti: A. Golinucci; Tyrrell

Marcatori: 21’ rig. Berardi, 31’ Terrell, 45’ Burley, 49’ Panayiotou

Note: 622 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa