San Marino. Nazionale: Cipro si impone 2-0 nella ripresa

San Marino affronta il debutto nelle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 all’AEK Arena di Larnaca a Cipro. Roberto Cevoli schiera otto giocatori titolari anche a Vaduz, in novembre, quando i Titani stupirono il mondo del calcio infrangendo record nazionali e centrando la promozione in Lega C di UEFA Nations League. Assenza forzata per Lazzari, infortunato, mentre Vitaioli è in panchina dopo il fastidio al bicipite femorale riscontrato nell’allenamento ufficiale di ieri. Per i padroni di casa si apre invece un nuovo corso, inaugurato dalla guida tecnica di Mantzios che ha assunto il ruolo di Commissario Tecnico esattamente due mesi fa. Tra i ciprioti, sei elementi erano partiti dall’inizio anche nell’amichevole dello scorso giugno a Serravalle.

La partita decolla immediatamente, con San Marino al recupero alto per liberare il mancino da dentro l’area di Zannoni – abbrancato da Mall. Replica cipriota affidata a Tzionis, che chiama Colombo all’intervento sul primo palo. Sarà il primo in una grande serata per l’estremo sammarinese, impeccabile anche in presa alta. Il migliore, probabilmente, lo piazza su Pittas al 23’ togliendo dalla porta un destro a giro di notevole potenza, con la mano di richiamo. Cipro si vede annullare un gol per una questione di centimetri poco più tardi, mentre Contadini regala un brivido al pubblico dell’AEK Arena al 36’. Correia appoggia di petto a Mall, che anticipa l’ala di pochi centimetri in quella che sembrava la riproposizione del gol segnato da Sensoli al Liechtenstein. Si va all’intervallo a reti inviolate, con Loizou a provarci per ultimo con un gran mancino che sfiora l’incrocio.

Nella ripresa Cipro spezza l’equilibrio dopo dieci minuti, sfruttando una gestione approssimativa del possesso palla di San Marino in costruzione. Pittas ne approfitta per recuperare la sfera e trafiggere Colombo, complice l’involontaria deviazione di Tommaso Benvenuti – tra i migliori in campo questa sera. La reazione biancazzurra si sostanzia in una serie di traversoni recapitati al centro da Tosi, ma la difesa di casa regge l’urto. Dopo un sinistro a giro di poco alto di Loizou, Kakoulli centra il montante con un colpo di testa al termine di una splendida azione avvolgente. La sensazione è però che Cipro non riesca a chiudere la partita, complice la serata di grazia di Colombo che si disimpegna alla grande anche sulla zuccata di Pittas e sulla conclusione ravvicinata di Loizou. All’80’ San Marino ha la palla del pareggio, che matura anche dalla scelta spregiudicata di chiudere con due punte di peso come Nanni e Giacopetti. Quest’ultimo riceve in area da Contadini, prima di spostarsi il pallone sul mancino e calciare appena alto sulla porta di un indiavolato Mall. I Titani fisiologicamente si sbilanciano per cercare la rete dell’1-1, concedendo a Cipro spazio in ripartenza. All’83’ ci vuole un doppio, straordinario intervento di Fabbri e Colombo per negare la rete al subentrato Malekkidis. Un altro intervento di Colombo su Kakoulli anticipa la rete in chiusura della stessa punta, a segno anche a giugno 2024 a Serravalle: contropiede perfetto, orchestrato da Pittas e rifinito da Costi per il diagonale in buca d’angolo che chiude l’incontro.

European Qualifiers 2024-25, 1. giornata | Cipro-San Marino 2-0

CIPRO (4-4-2)

Mall; Satsias, Shelis, Panagiotou, Correia (73’ Malekkidis); Loizou (89’ Gavriel), Kousoulos (73’ Kyriakou), Kastanos, Tzionis (63’ Costi); Pittas, Sotiriou (63’ Kakoulli)

A disposizione: Demetriou, Michal, Kyprianou, Charalampous, Antoniou, Artymatas, Shikkis

Allenatore: Apostolos Mantzios

SAN MARINO (4-3-3)

Colombo; Fabbri (85’ G. Benvenuti), Cevoli, T. Benvenuti, Tosi; A. Golinucci, Capicchioni (63’ Valli Casadei), Zannoni (77’ Giacopetti); Contadini, Nanni, Berardi (63’ Sensoli)

A disposizione: Zavoli, Amici, Rossi, Vitaioli, Valentini, Pasolini, Riccardi, Mularoni

Allenatore: Roberto Cevoli

Arbitro: Andris Treimanis (LVA)

Assistenti: Haralds Guderamanis (LVA), Aleksejs Spasennikovs (LVA)

Quarto ufficiale: Vit?lijs Spasjo??ikovs (LVA)

VAR: Kristaps Ratnieks (LVA)

AVAR: Tamás Bognár (HUN)

Marcatori: 55’ Pittas, 86’ Kakoulli

Ammoniti: Valli Casadei, Tosi

