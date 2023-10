San Marino. Nazionale: domani a Belfast la sfida con l’Irlanda del Nord. Costantini: “Attenti sin da subito”

È arrivata questa mattina a Belfast la Nazionale di Fabrizio Costantini che domani affronterà l’Irlanda del Nord nella settima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Nella consueta conferenza stampa all’interno del Windsor Park, sede della partita di domani, il tecnico dei Titani è consapevole che la gara non sarà semplice: “Affrontiamo una buona squadra che sarà spinta dal pubblico in uno stadio probabilmente tutto pieno. Dovremo rimanere attenti sin dai primi minuti in cui loro partiranno subito forte. Vogliamo però fare bene in una delle ultime trasferte di quest’anno”.

L’Irlanda del Nord – dopo la vittoria per 0-2 al San Marino Stadium alla prima giornata lo scorso 23 marzo – ha sempre perso le successive sfide e nonostante un giornalista britannico chiede al CT Costantini se questo possa allentare la pressione sui Titani, l’allenatore biancoazzurro mette in guardia i suoi: “Loro hanno sempre fatto vedere buone cose anche nelle scorse sfide, per cui dovremo restare ancora più attenti perché loro avranno voglia di rivalsa”.

A fianco del tecnico sammarinese c’è il difensore Dante Rossi che è pronto per la battaglia del Windsor Park: “Sarà una bella atmosfera ma dobbiamo restare concentrati. All’andata abbiamo fatto vedere buone cose nonostante il risultato. Dobbiamo partire col piede giusto e sbagliare il meno possibile. Se saremo perfetti possiamo portare a casa qualcosa di importante”.

La sfida tra Irlanda del Nord e San Marino è prevista per domani alle ore 14:00 locali (le 15:00 sul Titano) e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV Sport (canale 93 DTT) e in diretta radio streaming su Titani.tv.

FSGC | Ufficio Stampa