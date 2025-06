San Marino. Nazionale femminile U15: una bella vittoria con la Reggiana per chiudere il primo ciclo di raduni

È andato in archivio – con la prospettiva di riattivarsi prestissimo – il primo modulo di raduni della Nazionale femminile Under 15, conclusosi ieri con un test amichevole contro le pari età della Reggiana. Numeri importanti – 28 le atlete convocate per le sedute svoltesi a Faetano – un entusiasmo crescente e la sensazione diffusa che stia sbocciando qualcosa di importante e destinato ad un’evoluzione veloce. Per adesso non ci sono impegni UEFA all’orizzonte. C’è però il proposito di formare e amalgamare un gruppo di giovanissime calciatrici che inizi già a “sentire” la maglia del proprio Paese, e che un domani non lontano si faccia trovare pronto per la chiamata internazionale. Lo stesso vale per lo staff allargato che è stato coinvolto in queste settimane, comprendente tecnici e collaboratori con esperienze pregresse fra i ranghi della San Marino Academy, ma anche new entries destinate a loro volta a divenire risorse importantissime per le Nazionali del futuro. Ad impreziosire ulteriormente questo primo segmento di una storia appena iniziata, c’è stata anche la vittoria per 4-3 contro la Reggiana, con reti di Lazzaretti, Castello, Francini e Forcellini. “Il nuovo progetto Nazionale Under +15 continua a crescere. – commenta Pierangelo Manzaroli, Responsabile, assieme a Gian Luca Angelini, dell’Area Femminile della FSGC – “Dopo il breve ma intenso ciclo di raduni tecnici è arrivata anche una vittoria di prestigio contro la Reggiana, che non era certo l’obiettivo principale ma che ci rende comunque molto felici. Il percorso intrapreso dalle ragazze della nostra Nazionale Under 15 rappresenta molto più di una semplice tappa sportiva: è la vera porta d’ingresso al movimento calcistico internazionale femminile sammarinese. L’entusiasmo è palpabile, così come le grandi aspettative legate al cammino appena intrapreso. Vederle crescere sul campo, all’interno di un progetto strutturato, è motivo di orgoglio per tutta la Federazione e conferma l’importanza di investire nei settori giovanili e nei percorsi formativi dedicati alle ragazze. Queste giovani atlete rappresentano non solo il domani del nostro calcio, ma anche l’esempio tangibile che con visione, lavoro e passione, è possibile creare opportunità vere per le nuove generazioni.”

FSGC | Ufficio Stampa