San Marino. Nazionale femminile U19: dall’urna escono Romania, Ucraina e Bosnia-Erzegovina

Saranno Romania, Ucraina e Bosnia-Erzegovina le compagne di viaggio della Nazionale femminile Under 19 in occasione della sua primissima avventura europea. Lo ha stabilito il sorteggio di questa mattina dedicato al Round 1 delle qualificazioni ad EURO 2026: le Titane sono state inserite nel Gruppo B3 (Lega B), che sarà ospitato dalla Bosnia-Erzegovina. Si giocherà dal 26 novembre al 2 dicembre e la vincitrice del girone – assieme alla miglior seconda classificata di tutti e sei i raggruppamenti della Lega B – sarà promossa in Lega A. Il Gruppo B3 è l’unico che annovera due squadre retrocesse dalla passata Lega A: Romania (prima fascia) e Ucraina (seconda fascia). “È un girone con squadre importanti e perciò non ho dubbi sul fatto che sarà molto impegnativo. – commenta il CT Giacomo Piva a margine del sorteggio – Allo stesso tempo però lo considero anche molto stimolante, perché ci darà la possibilità di misurarci con realtà calcistiche affermate. Per noi, soprattutto, sarà l’occasione di metterci in mostra in un contesto nuovo, e di questo siamo veramente grati. La crescita del progetto legato alle Nazionali femminili è stata rapida. Fino a pochi anni fa sembrava quasi utopistico immaginare di prendere parte a delle qualificazioni europee; invece, grazie al duro lavoro della FSGC e dello staff, abbiamo centrato questo prestigioso obiettivo. Ma non è che l’inizio. Continueremo a lavorare sodo per arrivare pronte a questo appuntamento. Poi starà a noi farci valere sul campo. Non vediamo l’ora.”

FSGC | Ufficio Stampa