San Marino. Nazionale: i convocati di Cevoli per la trasferta in Moldavia

Con ancora nella mente i freschi e dolci ricordi della storica vittoria con il Liechtenstein di giovedì scorso, la Nazionale di San Marino è in partenza per la Moldavia. I Titani di Roberto Cevoli voleranno oggi alla volta della capitale Chi?in?u dove domani affronteranno in amichevole ufficiale la selezione allenata dal tecnico Serghei Cle?cenco. La sfida si giocherà alle ore 19:00 locali (le 18:00 a San Marino) allo Stadio Zimbru. Nel pomeriggio odierno invece si terrà l’allenamento ufficiale e la consueta conferenza stampa pre-partita.

Rispetto alla sfida con il Liechtenstein sono tre le novità nei 22 convocati: Simone Giocondi, Alessandro D’Addario e Matteo Vitaioli. Non disponibile, a causa di un infortunio rimediato proprio lo scorso giovedì, Alessandro Golinucci.

La partita tra San Marino e Moldavia sarà inoltre trasmessa in diretta da San Marino RTV (canale 93 DTT) e in radiocronaca su Titani.tv.

Questi dunque i 22 convocati dal CT Roberto Cevoli per la trasferta in Moldavia:

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB P G 1 COLOMBO Edoardo POR 24/01/2001 – 5 – 16 ZAVOLI Matteo POR 06/07/1996 La Fiorita – – 13 DE ANGELIS Mirco POR 03/03/2000 Virtus – – 4 BENVENUTI Giacomo DIF 03/02/2006 Sassuolo 1 – 3 BENVENUTI Tommaso DIF 03/02/2006 Sassuolo 1 – 5 CEVOLI Michele DIF 22/07/1998 Juvenes-Dogana 24 – 2 D’ADDARIO Alessandro DIF 09/09/1997 Cosmos 33 – 6 ROSSI Dante Carlos DIF 12/07/1987 Tropical Coriano 34 – 12 TOSI Alessandro DIF 28/04/2001 San Marino Calcio 18 – 14 VALENTINI Giacomo DIF 26/06/2001 Juvenes-Dogana 1 – 15 PASOLINI Marco DIF 26/04/2003 Pietracuta 1 – 8 GOLINUCCI Enrico CEN 16/07/1991 Folgore 44 – 9 CAPICCHIONI Lorenzo CEN 19/01/2002 Sport Club Asta 13 – 11 CONTADINI Andrea CEN 18/08/2002 Pietracuta 5 – 10 GIOCONDI Simone CEN 28/04/2002 Tivoli 1 1 18 ZANNONI Samuele CEN 29/04/2002 Pietracuta 1 – 21 BATTISTINI Michael CEN 08/10/1996 Libertas 27 – 22 MULARONI Marcello CEN 08/09/1998 Cosmos 44 – 23 VALLI CASADEI Matteo CEN 01/06/2005 Vanchiglia 2 – 19 GIACOPETTI Nicolas ATT 05/06/2006 San Marino Academy 1 – 20 SENSOLI Nicko ATT 14/06/2005 San Marino Academy 4 1 7 VITAIOLI Matteo ATT 27/10/1989 La Fiorita 94 1

