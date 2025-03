San Marino. Nazionale: la Romania non sbaglia ma Zannoni si regala la sua prima gioia. Finisce 1-5

In un San Marino Stadium sold-out, la Nazionale di San Marino fa il suo esordio casalingo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 nella gara con la Romania. Alla fine dei novanta minuti è la squadra di Lucescu a centrare i primi tre punti nel girone ma i Titani nella ripresa trovano la gioia della rete con Zannoni – in gol per la prima volta.

Cevoli deve fare a meno degli infortunati Vitaioli e Colombo e al posto del numero uno biancoazzurro – tra i migliori a Cipro – debutta Pietro Amici. Nei minuti iniziali i Titani coprono bene ma al 6’ il punteggio cambia in favore della squadra di Mircea Lucescu: cross velenoso dalla sinistra di Bancu, Cevoli va in chiusura in scivolata disegnando involontariamente una traiettoria che diventa letale per Amici.

I Tricolorii insistono con i tentativi in rapida successione di Popescu (15’) e Razvan Marin (17’) che passano vicino ai pali di Amici. La pressione dei rumeni è continua ma non asfissiante e sulle iniziative di Man e Popescu c’è Amici a chiudere in entrambe le occasioni. Poco prima del riposo però la Romania riesce a raddoppiare: la gran botta di Dragus viene respinta bene con i pugni da Amici ma sulla vagante c’è il centrale Popescu – il più incisivo dei suoi – che gonfia la rete.

Di rientro dall’intervallo, Cevoli opta per qualche cambio: dentro Sensoli e Valli Casadei per Contadini e Capicchioni. Come accaduto però nel primo tempo, anche l’inizio della ripresa non sorride ai Titani che al 55’ subiscono la terza rete. Il contatto in area tra Man e Tosi è giudicato irregolare dal polacco Sylwestrzak che indica il dischetto. Si presente Razvan Marin – centrocampista del Cagliari – che spiazza Amici e sigla lo 0-3.

Il portiere sammarinese non è però l’unico debuttante della serata. Poco dopo l’ora di gioco infatti si fa male Tosi, così Cevoli fa esordire Alberto Riccardi sulla fascia mancina.

Se quella dell’infortunio di Tosi è una brutta notizia per i Titani, al 67’ arriva una grandissima gioia per Samuele Zannoni che con una conclusione precisa dall’interno dell’area di rigore – dopo un suggerimento dalla sinistra di Sensoli – trova il suo primo gol in maglia biancoazzurra che fa esultare tutto lo Stadium di fede “titanica”.

Il gol carica la squadra di Cevoli ma quella di Lucescu vuole subito rimettere le cose in chiaro. Dopo un controllo VAR su rigore non concesso ai Tricolorii, al 74’ la Romania passa e ancora su rigore (fallo di Cevoli su Man). Questa volta si presenta Hagi ma l’esito è lo stesso: 1-4 al 75’. Romania che vuole aumentare il gap al 82’ con il subentrato Politic ma Amici ha un gran riflesso e nega il pokerissimo. Nel recupero ci riprova la squadra di Lucescu con il tiro-cross di Mitrita sul secondo palo che trova Alibec il quale da due passi pizzica il palo. A tempo quasi scaduto, l’azione insistita dei rumeni porta i suoi frutti con la zuccata vincente di Alibec.

Allo Stadium dunque termina 1-5 per la Romania, ma la striscia positiva dei gol casalinghi (quarta partita di fila, serie aperta dal 17 ottobre 2023 con la rete di Golinucci alla Danimarca) prosegue con il gol di Zannoni a rendere comunque positiva la serata.

European Qualifiers 2024-25, 2. giornata | San Marino – Romania 1-5

SAN MARINO (4-3-3)

Amici; G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi (62’ Riccardi); A. Golinucci, Capicchioni (46’ Valli Casadei), Zannoni (76’ Santi); Contadini (46’ Sensoli), Nanni, Berardi (65’ Giacopetti)

A disposizione: De Angelis, Zavoli, Fabbri, Rossi, Valentini, Pasolini, Mularoni

Allenatore: Roberto Cevoli

ROMANIA (4-4-2)

Moldovan; Ratiu, Popescu (61’ Ciobotariu), Burca, Bancu; R. Marin (79’ Politic), M. Marin (46’ Mitrita), Stanciu (61’ Dragomir); Man, Dragus (80’ Alibec), Hagi

A disposizione: Nita, Tarnovanu, Rus, Ghita, Chipciu, Sorescu

Allenatore: Mircea Lucescu

Arbitro: Damian Sylwestrzak (POL)

Assistenti: Pawe? Sokolnicki (POL), Adam Karasewicz POL

Quarto ufficiale: Lukasz Kuzma (POL)

VAR: Piotr Lasyk (POL)

AVAR: Wojciech Myc (POL)

Marcatori: 6’ aut. Cevoli, 44’ Popescu, 55’ rig. R. Marin, 67’ Zannoni, 75’ rig. Hagi, 90+5 Alibec

Ammoniti: G. Benvenuti, Cevoli, Nanni, Politic

Spettatori: 3556

FSGC | Ufficio Stampa