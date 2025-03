San Marino. Nazionale, oggi l’amichevole con Cipro. Cevoli: “Dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto alla Slovacchia”

Di ritorno dalla trasferta in Austria in cui i Titani hanno affrontato la Slovacchia, la Nazionale di San Marino è alla vigilia della seconda amichevole di questo inizio giugno. Oggi alle ore 18:00 – con diretta radio su Titani.tv – i Biancoazzurri di Roberto Cevoli se la vedranno con Cipro al San Marino Stadium.

“Dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto alla partita con la Slovacchia – afferma il CT Cevoli durante la conferenza stampa – e questo i ragazzi lo hanno capito. Bisogna avere la personalità di fare le cose e mi aspetto questo. Dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo imparare dagli errori. I ragazzi hanno voglia di imparare e me lo fanno vedere ogni volta durante gli allenamenti”.

I precedenti con il piccolo stato del Mediterraneo sono sei e tutti relativi alle qualificazioni per Europei e Mondiali. Ogni duello ha poi sempre sorriso ai ciprioti – sia in casa che sul Titano – che peraltro non hanno mai concesso nemmeno una rete ai Titani.

“Il mio spirito – continua Cevoli – è sempre quello di vincere. Prima di tutto però deve esserci il giusto atteggiamento. Poi verranno anche le soddisfazioni come quella di segnare un gol. Dobbiamo però cambiare mentalità e capire che nonostante San Marino sia una nazione piccola può dare fastidio a tutti”.

Anche Dante Rossi vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita contro la Slovacchia di mercoledì scorso. “È stata una partita difficile anche se ce lo aspettavamo – commenta il difensore in conferenza stampa – la Slovacchia è una grande squadra che a breve farà l’Europeo. Con Cipro dovremo fare una partita diversa, cercare di mettere in campo quanto facciamo in allenamento. Abbiamo anche le qualità per colpire e renderci pericolosi”.

Non sarà della sfida l’influenzato Marco Gasperoni, al suo posto dentro Simone Giocondi della San Marino Academy. Sono inoltre ancora in vendita i biglietti per assistere all’incontro di questa sera – previsto per le 18:00 allo Stadium – al prezzo intero di € 10,00 mentre sono previste riduzioni – € 5,00 – per Over 65 e disabili. Entreranno gratis invece ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto 12 anni.

Questi infine i giocatori convocati dal CT Roberto Cevoli per l’amichevole contro Cipro: