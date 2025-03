San Marino. Nazionale, scatta l’operazione Liechtenstein

San Marino torna ad affacciarsi alla finestra internazionale: i Biancazzurri di Roberto Cevoli debutteranno in UEFA Nations League domani contro il Liechtenstein. Il calcio d’inizio della sfida del San Marino Stadium è programmato per le 20:45, mentre cinque giorni più tardi i Titani saranno di scena a Chisinau per affrontare la Moldavia in amichevole ufficiale. Purtroppo, non fa parte del gruppo Filippo Berardi che ha subito un infortunio nella seduta di ieri sera ad Acquaviva.

Anche di questo si è parlato nella conferenza stampa prepartita: “Non mi piace mai parlare degli assenti, benché il tema degli infortuni – anche per la Nazionale di San Marino – stia diventando ricorrente – commenta Roberto Cevoli, CT della Nazionale di San Marino. E qui incidono maggiormente rispetto ad altre realtà calcistiche, perché noi non abbiamo un bacino di giocatori tanto ampio da poter sostituire con facilità un calciatore indisponibile. Ciononostante, sono più che contento e fiducioso dei giocatori che sono con noi, in particolare i più giovani sono vogliosi e scalpitano per mostrare quanto valgono – questo mi fa ben sperare. Le aspettative sono comunque alte. Fin dal sorteggio di Parigi abbiamo pensato a questa partita ed il lavoro impostato finora è andato nella prospettiva dell’incontro di domani. Come sempre sarà una partita difficile, ma pur sempre con una squadra che – a mio parere – potrebbe essere alla nostra portata. Chiaramente, sarà il campo a dire se sarà effettivamente così”.

Sulla stessa frequenza d’onda Alessandro Golinucci: “È una di quelle partite in cui entrambe le squadre possono pensare di vincere e faranno di tutto per riuscirci. Giochiamo in casa e dobbiamo fare del nostro stadio un’arma in più. Il nostro obiettivo è mettere tanta grinta agonistica in campo e sfruttare le doti di tanti nostri giovani, in grado di far male al Liechtenstein. Il primo comandamento – in tal senso – è quello di evitare errori difensivi. Le più recenti partite con loro sono state decise col minimo scarto, quindi si gioca maggiormente sull’episodio. Vogliamo in primis dimostrarci compatti perché poi davanti abbiamo calciatori in grado di creare pericoli alla loro retroguardia”.

Questi i giocatori preconvocati da Roberto Cevoli, prima di guidare l’allenamento ufficiale delle 20:30 al termine del quale scioglierà l’ultimo nodo in vista dei 23 che figureranno nella distinta ufficiale di domani.

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB P G COLOMBO Edoardo POR 24/01/2001 – 4 – ZAVOLI Matteo POR 06/07/1996 La Fiorita – – DE ANGELIS Mirco POR 03/03/2000 Virtus – – D’ADDARIO Alessandro DIF 09/09/1997 Cosmos 33 – BENVENUTI Giacomo DIF 03/02/2006 Sassuolo – – BENVENUTI Tommaso DIF 03/02/2006 Sassuolo – – CEVOLI Michele DIF 22/07/1998 Juvenes-Dogana 23 – ROSSI Dante Carlos DIF 12/07/1987 Tropical Coriano 33 – TOSI Alessandro DIF 28/04/2001 San Marino Calcio 17 – FRANCIOSI Simone DIF 03/09/2001 Pietracuta 10 1 VALENTINI Giacomo DIF 26/06/2001 Juvenes-Dogana 1 – PASOLINI Marco DIF 26/04/2003 Pietracuta 1 – GOLINUCCI Enrico CEN 16/07/1991 Folgore 44 – CAPICCHIONI Lorenzo CEN 19/01/2002 – 12 – CONTADINI Andrea CEN 18/08/2002 Pietracuta 4 – GOLINUCCI Alessandro CEN 10/10/1994 Virtus 51 1 ZANNONI Samuele CEN 29/04/2002 Pietracuta – – BATTISTINI Michael CEN 08/10/1996 Libertas 26 – MULARONI Marcello CEN 08/09/1998 Cosmos 43 – VALLI CASADEI Matteo CEN 01/06/2005 Vanchiglia 1 – VITAIOLI Matteo ATT 27/10/1989 La Fiorita 94 1 NANNI Nicola ATT 02/05/2000 – 38 1 GIACOPETTI Nicolas ATT 05/06/2006 San Marino Academy – – SENSOLI Nicko ATT 14/06/2005 San Marino Academy 3 –

I biglietti di San Marino-Liechtenstein (5 settembre, 20:45) e San Marino-Turchia (U21 – 10 settembre, 20:30) sono ancora disponibili: per info e modalità di acquisto, visita www.fsgc.sm/biglietteria.

