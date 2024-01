San Marino. Nazionale: tutto pronto per il primo allenamento del neo CT Roberto Cevoli

Con il primo allenamento ufficiale, previsto per lunedì 29 gennaio alle 19:30 al San Marino Stadium, la Nazionale di San Marino inaugurerà il nuovo corso firmato Roberto Cevoli. Il neo-tecnico ha infatti diramato in data odierna le convocazioni dei 27 calciatori che prenderanno parte al primo allenamento di questo 2024.

L’obiettivo è gettare le basi per lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni ufficiali – previsti il 20 e 24 marzo con le due amichevoli casalinghe contro Saint Kitts and Nevis. Lunedì sarà una prima volta sia per diversi giocatori – provenienti principalmente dall’Under 21 – ma anche per alcuni membri dello staff. Se gran parte dell’entourage dei Titani non è variato, i nuovi volti che saranno a fianco del CT Cevoli sono il vice Leandro Vessella, il preparatore atletico Ivan Celli e il preparatore dei portieri Carlo Magnani. Novità anche nella figura del Team Manager con la nomina di Michele Raschi.

Questo l’elenco dei 27 giocatori e relativo staff che prenderà parte all’allenamento di lunedì 29 gennaio:

AMICI Pietro 27/01/2004 F.C. Fossombrone Calcio 1949 AMICI Pietro 27/01/2004 F.C. Fossombrone Calcio 1949 BATTISTINI Michael 08/10/1996 S.P. Tre Penne BENEDETTINI Elia 22/06/1995 S.S. Murata BERARDI Filippo 18/05/1997 S.S. Cosmos CAPICCHIONI Lorenzo 19/01/2002 A.C. Sammaurese CEVOLI Michele 22/07/1998 A.C. Juvenes-Dogana COLOMBO Edoardo 24/01/2001 Rimini FC CONTADINI Andrea 18/08/2002 U.S. Pietracuta A.S.D. D’ADDARIO Alessandro 09/09/1997 S.S. Cosmos DOLCINI Andrea 14/04/2003 FC Fiorentino FRANCIOSI Simone 03/09/2001 U.S. Pietracuta A.S.D. GASPERONI Marco 16/05/2004 Vis Novafeltria Calcio GOLINUCCI Alessandro 10/10/1994 Virtus A.C. 1964 GOLINUCCI Enrico 16/07/1991 S.S. Folgore GRANDONI Andrea 23/03/1997 La Fiorita 1967 LAZZARI Lorenzo 06/06/2003 A.S.D. Victor San Marino MATTEONI Giacomo 11/04/2002 U.S. Pietracuta A.S.D. MULARONI Marcello 08/09/1998 S.S. Cosmos PALAZZI Mirko 21/03/1987 S.S. Cosmos PANCOTTI Samuel 31/10/2000 S.S. Folgore PASOLINI Marco 26/04/2003 U.S. Pietracuta A.S.D. ROSSI Dante Carlos 12/07/1987 A.S.D. Tropical Coriano SENSOLI Nicko 14/06/2005 F.C. San Giuliano City SIMONCINI Aldo Junior 30/08/1986 S.S. Cosmos TOSI Alessandro 28/04/2001 A.S.D. Victor San Marino VALENTINI Giacomo 26/06/2001 A.C. Juvenes-Dogana VITAIOLI Matteo 27/10/1989 La Fiorita 1967

STAFF TECNICO

CEVOLI Roberto Commissario Tecnico PELACCIA Marco Fisioterapista VESSELLA Leandro Collaboratore Tecnico PROLI Federico Fisioterapista CELLI Ivan Preparatore Atletico VENTURINI Roberto Medico MAGNANI Carlo Preparatore Portieri RIZZO Mattia Match Analyst RASCHI Michele Team Manager

FSGC | Ufficio Stampa