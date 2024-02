San Marino. Nazionale: ufficiale l’amichevole di giugno con Cipro

Nuovo impegno internazionale per i Titani, che non più di una settimana fa hanno conosciuto le prossime avversarie in UEFA Nations League 2024-25. In attesa di sciogliere l’ultimo interrogativo su chi tra Lituania e Gibilterra affiancherà San Marino e Liechtenstein, per la squadra di Roberto Cevoli si profila un’amichevole ufficiale di ottimo livello a ridosso dell’estate.

Il prossimo 11 giugno, alle ore 18:00, i Biancazzurri incroceranno Cipro al San Marino Stadium. Nei precedenti tra le due selezioni nazionali solo incontri con tre punti in palio – tutti appannaggio dei ciprioti. L’ultima volta a Serravalle nel 2019, quando Cipro si impose 5-0 dopo aver raccolto due vittorie di misura nelle altre due trasferte a San Marino (1998, 2007).

I futuri avversari dei Titani hanno confermato la partecipazione alla Lega C di UEFA Nations League, risultando – insieme alla Bielorussia – tra le due migliori quarte classificate nella divisione e demandando così a Gibilterra e Lituania il delicato spareggio a cavallo di Lega C e Lega D. Curiosamente, da quel binomio emergerà a marzo il nome della squadra che San Marino affronterà il prossimo 10 ottobre – nella prima trasferta dell’anno in UEFA Nations League 2024-25.

FSGC