San Marino. Nazionale Under 16: ufficiale la lista dei convocati per il Torneo di Sviluppo UEFA

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio rende nota la lista dei calciatori convocati per rappresentare la Repubblica di San Marino nel Torneo di Sviluppo UEFA Under 16, in programma in Albania dal 19 al 25 aprile 2025.

ELENCO GIOCATORI CONVOCATI

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB AURELI FRANCESCO ATTACCANTE 01/05/2010 RIMINI BALSIMELLI DANIELE DIFENSORE 07/09/2009 SAN MARINO ACADEMY BATTAZZA LORENZO DIFENSORE 15/09/2009 SAN MARINO ACADEMY BUCCHI FRANCESCO CENTROCAMPISTA 16/04/2009 RIMINI BUCCI NICHOLAS PORTIERE 23/10/2009 SAN MARINO ACADEMY CERVELLINI TEO CENTROCAMPISTA 23/05/2009 SAN MARINO ACADEMY CIACCI ALESSANDRO CENTROCAMPISTA 10/11/2009 SAN MARINO ACADEMY CIKA KEVIN CENTROCAMPISTA 01/04/2009 SAN MARINO ACADEMY MONALDI FRANCESCO CENTROCAMPISTA 11/02/2010 CESENA MONTALI GIACOMO CENTROCAMPISTA 07/05/2010 CESENA MONTEBELLI ACHILLE ATTACCANTE 23/04/2010 CESENA MUCCIOLI SAMUELE CENTROCAMPISTA 31/07/2009 SAN MARINO ACADEMY PALA EDOARDO DIFENSORE 11/08/2009 SAN MARINO ACADEMY RASCHI FEDERICO ATTACCANTE 25/11/2009 SAN MARINO ACADEMY SAMI GIOELE PORTIERE 23/03/2009 SAN MARINO ACADEMY SAMMARITANI MATTEO DIFENSORE 07/06/2009 RIMINI STEFANI MICHELE DIFENSORE 07/09/2009 SAN MARINO ACADEMY TERNI FILIPPO DIFENSORE 01/03/2009 CESENA VALENTINI ALBERTO DIFENSORE 10/10/2009 SAN MARINO ACADEMY ZAVOLI ELIA DIFENSORE 31/01/2009 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa