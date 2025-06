San Marino. Nazionale Under 21: domani il primo di due test ravvicinati con Malta

A settembre partirà il nuovo biennio di qualificazioni europee ma non si attenderà l’estate per dare il via ai lavori della nuova Nazionale Under 21. Al contrario, il CT Matteo Cecchetti ha aperto il cantiere già da diverse settimane e in questo primo spaccato del mese di giugno avrà la possibilità di saggiare gli effetti del lavoro svolto fin qui attraverso una doppia amichevole casalinga (non ufficiale) con Malta. Si parte domani con il match delle 18:00 in programma allo stadio di Dogana, e si finirà sabato 7 giugno con la sfida dello stadio di Acquaviva (non più Dogana, come da programma originale) prevista sempre per le ore 18:00. Entrambe le amichevoli saranno trasmesse in diretta gratuita, e senza geolocalizzazione alcuna, su Titani.tv. Questi i convocati di mister Cecchetti:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB 1 CASADEI JACOPO Portiere 23/11/2007 SAN MARINO ACADEMY 2 BORASCO FABIO Portiere 18/09/2005 SAN MARINO ACADEMY 3 GUERRA ALBERTO Difensore 13/01/2004 S.S TRE FIORI F.C. 4 RIGGIONI BARTOLOMEO Difensore 03/07/2004 F.C. FOSSOMBRONE 1949 5 DOMENICONI FEDERICO Difensore 14/07/2006 S.S.TRE FIORI F.C. 6 ZAFFERANI RICCARDO Difensore 22/05/2006 SAN MARINO ACADEMY 7 ZAVOLI DIEGO Difensore 15/05/2004 A.S.D. BORGO MARINE 012 8 CIACCI MATTIA Difensore 30/12/2005 SAN MARINO ACADEMY 9 CIACCI FEDERICO Difensore 03/04/2005 SAN MARINO ACADEMY 10 GASPERONI SIMONE Difensore 31/10/2005 SAN MARINO ACADEMY 11 RICCARDI SIMONE Difensore 18/10/2005 SAN MARINO ACADEMY 12 MULARONI ALESSANDRO Difensore 21/09/2007 SAN MARINO ACADEMY 13 CHIARUZZI NICOLO’ Centrocampista 28/10/2005 F.C. FIORENTINO 14 CERVELLINI TOMMY Centrocampista 04/08/2006 SAN MARINO ACADEMY 15 RENZI PIETRO Centrocampista 20/05/2005 SAN MARINO ACADEMY 16 MOLINARI GIACOMO Centrocampista 20/03/2005 SAN MARINO ACADEMY 17 DELLA BALDA ENEA Centrocampista 08/07/2007 SAN MARINO ACADEMY 18 BUGLI GIULIO MARIA Centrocampista 02/02/2007 SAN MARINO ACADEMY 19 CASADEI MARCO Centrocampista 24/07/2006 SAN MARINO ACADEMY 20 TAMAGNINI SIMONE Attaccante 17/01/2008 SAN MARINO ACADEMY 21 GASPERONI MARCO Attaccante 16/05/2004 SAN MARINO ACADEMY 22 CAPICCHIONI GABRIEL Attaccante 12/05/2006 RIMINI F.C. 23 PROTTI NICHOLAS Attaccante 24/07/2007 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa