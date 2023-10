San Marino. Nazionale: uno strepitoso Smyth regala il successo all’Irlanda del Nord

È un Windsor Park tutto esaurito ad accogliere le Nazionali di Irlanda del Nord e San Marino, nel freddo pomeriggio di Belfast che segna la penultima trasferta dei Titani nella campagna di qualificazione ad EURO 2024. I padroni di casa, dopo aver celebrato le 105 presenze di Evans in biancoverde, si fanno vedere dopo 150” con la girata di Taylor, alta di un soffio. L’avvio a gas spalancato degli uomini di O’Neill schiude al vantaggio firmato Smyth, in sforbiciata. In ritardo Lazzari in copertura, mentre per Benedettini non c’è niente da fare. Dopo un breve check al VAR, la squadra arbitrale belga conferma la scelta di Van Driessche ed il gol del ragazzo di Belfast.

L’ala destra in forza al QPR è scatenata ad all’11’ fornisce l’assist del raddoppio per Magennis. La punta, a segno contro i Titani anche nel biennio di qualificazione ai Mondiali del 2018, si stacca dalla marcatura di Fabbri e raccoglie il suggerimento radente di Smyth. L’attaccante si dimostra potenzialmente decisivo anche con le mani, con una rimessa laterale profonda e tesa – di fatto un cross – che Ballard gira verso la porta, non trovandola. Il Windsor Park spinge i suoi giocatori, come al 21’ quando Hume riceve sulla trequarti e, cavalcando la trepidante e rumorosa attesa della GAWA, libera un destro alto sulla trasversale. La giornata di grazia di Smyth si manifesta ulteriormente al 31’, quando attacca la linea difensiva per andare a colpire di prima intenzione il lancio di 60 metri di Evans, scavalcando Benedettini con un pallonetto che avrebbe trovato spazio su tutte le televisioni del mondo. Non fosse che, dopo due minuti e mezzo di silent check, il VAR certifica la millimetrica posizione irregolare dell’ala. Il tifo locale si nega un’altra gioia per l’offside, stavolta visibile ad occhio nudo e segnalato da De Neve, a Taylor – pur impeccabile nella deviazione volante.

I Titani si appoggiano volentieri su Lazzari per ripartire, faticando a trovare Nanni in posizione di centroboa. La mezz’ala del Victor San Marino, dopo un avvio appannato, si fa vedere con qualche sgroppata palla al piede che permette ai Biancazzurri di allentare la pressione e farsi vedere sulla trequarti offensiva. Sull’ultimo pallone del primo tempo, un azzardato intervento di Dante Rossi evita il potenziale tris nordirlandese sulla sponda di Ballard in seguito al primo dei due calci d’angolo battuti nella frazione.

Dagli spogliatoi D’Addario per Franciosi e la verticalizzazione immediata per Nanni, leggermente abbondante per smarcare l’attaccante dell’Olbia davanti ad Hazard. I Titani si fanno vedere anche al 56’ con Battistini che ruba palla in pressione su Smyth e innesca Nanni, che rinuncia alla conclusione da fuori per servire l’accorrente D’Addario con un pallone timido che l’esterno è bravo a convertire in un ulteriore possesso offensivo. Di lì al primo corner sammarinese che schizza fuori per Lazzari, il cui destro non inquadra il bersaglio grosso. Sul ribaltamento di fronte Magennis smarca Taylor davanti a Benedettini, ma il centrocampista del Wycombe – in prestito dal Nottingham Forest – non trova la porta.

Rischiava di essere clamoroso quanto avvenuto al 64’, quando Washington – entrato da pochi secondi – viene ammonito per un violento intervento in ritardo sulla caviglia di Lazzari. L’arbitro, richiamato per l’on-field review dal VAR, conferma la sua scelta iniziale dando inizialmente l’impressione di estrarre il cartellino rosso. Al 68’ è tutto buono sulla percussione centrale di Price che chiama Benedettini al doppio intervento, in particolare il secondo sul tuffo di Washington. Sul ribaltamento Nanni lavora un buon pallone per Lazzari, che cerca di disegna un geniale filtrante per l’inserimento del neoentrato Mularoni – anticipato dall’ultimo uomo del pacchetto difensivo biancoverde.

L’Irlanda del Nord non intende mollare la presa, cavalcando l’entusiasmo dei subentrati. Al 78’ Di Maio è bravo ad anticipare Washington in acrobazia, e poco dopo è bravissimo Benedettini ad anticipare Washington, uscendo sulla propria trequarti. Arriva infine all’81’ il punto del 3-0 firmato da McMenamin, entrato due minuti prima. Il centrocampista si trova al posto giusto al momento giusto, per convertire la miracolosa parata di Benedettini su Washington nella sua prima rete con la maglia dell’Irlanda del Nord. Sul lato opposto ci prova Dante Rossi, che batte la contraerea avversaria sulla punizione di Lazzari, spedendo alto di poco. Di lì alla fine, poco altro se non un freddo pungente spinto da un vento insistente che fa scorrere i titoli di coda sulla gara del Windsor Park, nei quali non trova citazione Price – il cui destro da breve distanza sorvola la traversa di Benedettini.

European Qualifiers 2023, 7. giornata | Irlanda del Nord-San Marino 3-0

IRLANDA DEL NORD [4-3-3]

Hazard; Hume, Ballard, Evans (dal 62’ Price), Lewis (dal 79’ Spencer); McNair, S. Charles, Thompson; Smyth (dal 62’ Marshall), Magennis (dal 62’ Washington), Taylor (dal 79’ McMenamin)

A disposizione: Peacock-Farrell, Southwood, Saville, D. Charles, Kennedy, Lyons, Lane

Allenatore: Michael O’Neill

SAN MARINO [5-3-2]

E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Di Maio, Rossi, Franciosi (dal 46’ D’Addario); A. Golinucci, Capicchioni (dal 76’ Ceccaroli), Lazzari (dall’88’ Lunadei); Nanni, Vitaioli (dal 60’ Mularoni)

A disposizione: Simoncini, S. Benedettini, Cevoli, E. Golinucci, F. Tomassini, Zafferani, Magi, Pancotti

Allenatore: Fabrizio Costantini

Arbitro: Bram Van Driessche (BEL)

Assistenti: Yves De Neve (BEL) e Rien Vanyzere (BEL)

Quarto ufficiale: Kevin Van Damme (BEL)

VAR: Jan Boterberg (BEL)

AVAR: Erik Lambrechts (BEL)

Marcatori: 5’ Smyth, 11’ Magennis

Ammoniti: Lewis, Washington, McNair

Note: 18,500 spettatori

