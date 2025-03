San Marino. Nazionali giovanili: doppia amichevole con Malta in settimana

Doppio impegno internazionale casalingo, per i Biancazzurrini nati nel 2010. La Nazionale Under 14 di San Marino incrocerà i pari età di Malta domani e venerdì, con calcio d’inizio alle ore 15:30 e sempre allo stadio di Acquaviva.

Le due sfide saranno trasmesse in diretta streaming gratuita, con commento in italiano, su TITANI.TV. I giovani sammarinesi hanno sostenuto ieri e oggi due sedute di allenamento con mister Vanni ed il suo staff, pronti al debutto di domani. Un’ulteriore seduta è programmata per giovedì 23 maggio, alla vigilia del secondo incontro con i coetanei maltesi.

Questo l’elenco dei calciatori convocati dal Commissario Tecnico Dario Vanni per le due amichevoli:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB DELLA VALLE Raffaele Portiere 03/11/2010 San Marino Academy FABBRI Francesco Portiere 26/01/2010 San Marino Academy MICHELOTTI Ryan Portiere 29/04/2010 United Riccione AMATI Leonardo Difensore 10/07/2010 San Marino Academy CECCOLI Mattia Difensore 22/02/2010 San Marino Academy GASPERONI Christian Difensore 23/01/2010 San Marino Academy LEPRI Tommaso Difensore 21/06/2010 San Marino Academy MICHELOTTI Luca Difensore 12/09/2010 San Marino Academy MONTALI Giacomo Difensore 07/05/2010 Cesena MONTEBELLI Achille Difensore 23/04/2010 Cesena PIERGIACOMI Mattia Difensore 07/04/2010 San Marino Academy PRENDI Diego Difensore 03/02/2010 San Marino Academy ANGELINI Michele Centrocampista 15/01/2010 San Marino Academy BORGELLI Edoardo Centrocampista 23/12/2010 San Marino Academy DELLA BALDA Dominic Centrocampista 15/04/2010 San Marino Academy FRULLI Davide Centrocampista 22/11/2010 San Marino Academy MAZZA Francesco Centrocampista 12/09/2010 San Marino Academy MONALDI Francesco Centrocampista 11/02/2010 Cesena TESTON I Elia Centrocampista 03/09/2010 San Marino Academy ACHILLI Alessandro Attaccante 19/04/2010 San Marino Academy AURELI Francesco Attaccante 01/05/2010 Rimini CECCOLI Augusto Attaccante 23/08/2010 San Marino Academy

FSGC