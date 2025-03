San Marino. Nel discorso del segretario politico Dc Giancarlo Venturini il riferimento ai giovani Dc

“Un particolare pensiero ai nostri giovani, al nostro Movimento giovanile: che siano sempre portatori di valori ed ideali cristiani, di idee e impegno per il Paese ed il nostro Partito. Ai giovani spetta raccogliere un’eredità complessa ma, il mio consiglio è di non mollare mai, una franca ed aperta collaborazione tra le generazioni consente sempre di avere visione e trovare le migliori soluzioni. Desidero, poi, rivolgere i migliori auspici agli uomini ed alle donne del Partito che oggi rappresentano la cittadinanza in seno al Consiglio Grande e Generale e in Congresso di Stato: sono certo che sapranno dare slancio all’azione politica del PDCS all’interno delle Istituzioni, con energia e dinamismo, e profonda attenzione alle esigenze di tutte le generazioni. ‘Rivolgo un caloroso ringraziamento anche a coloro che, pur non essendo più presenti in carica, continuano con il loro prezioso supporto e la loro esperienza a sostenere il Partito e la nostra Repubblica’.”

Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia