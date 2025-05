San Marino. Niente da fare per la Juvenes Dogana: i tre punti vanno alla San Marino Academy

A Fiorentino l’incontro dell’ottava giornata è deciso da un acuto di Giacopetti. Le squadre terminano entrambe in dieci uomini con le espulsioni di Casadei e Tani

SERRAVALLE (RSM) – lunedì 4 novembre 2024 – La San Marino Academy porta a casa tre punti nella sfida dell’ottava giornata a Fiorentino contro la Juvenes Dogana, priva all’ultimo minuto di Federico Tumidei. Achille Fabbri deve fare già i conti con le assenze degli infortunati Cevoli, Arradi e Colonna oltre alla squalifica di Rodriguez. Primo tempo avaro di azioni di nota. Le squadre si contengono ma non sfondano, frequenti sono i momenti in cui si perde palla ma senza impensierire ambo le parti. La prima volta che la Juvenes Dogana prova a inquadrare lo specchio della porta è al 15′ quando Paszynski in contropiede crossa al centro per Tani ma la palla è troppo lunga per il compagno. La prima vera parata di giornata è quella che Fabio Borasco esibisce al 18′ sul tiro di Merli, in precedenza ben servito da Pedini, deviato in angolo. La squadra del castello di Serravalle cerca piano piano di creare gioco e opportunità, provando anche il gesto atletico come quando Sylla al 23′ sull’angolo di Merli si è lasciato andare con un tentativo di rovesciata. L’ivoriano al 32′ si fa notare anche per l’ottima chiusura su Molinari che stava lanciandosi in un pericoloso contropiede. Al 35′ c’è la prima importante occasione per l’Under 22 di mister Cecchetti: Alberto Riccardi fa partire un bel tiro di mancino che chiama Gentilini alla parata in volo e alla deviazione in corner. Al 40′ Merli tenta una soluzione difficile da lontano, con il tiro che finisce fuori dallo specchio. Al 42′ Ferrulli si inserisce in un’azione di contropiede ma a togliere le castagne dal fuoco è Borasco bloccando il pallone prima che fosse troppo tardi. Al 43′ ultima azione buona del primo tempo, concluso senza recupero, in cui Merli cerca Lisi il quale tira il pallone spedendolo alto sopra la traversa.

Nella ripresa l’impressione è che la San Marino Academy entri in campo con un piglio migliore tanto da impensierire la Juvenes Dogana già al 47′, quando Gentilini si deve impegnare con una super parata su tiro di Marco Gasperoni a cui segue l’immediato tentativo di D’Addario che va fuori. Al 49′ per arginare Giacopetti e le sue incursioni Tani si prende il giallo abbattendo l’attaccante della nazionale sammarinese, a cui viene concesso un calcio di punizione. È proprio Giacopetti a sbloccare poi il match al 54′: grazie alla progressione sulla destra di Giambalvo, l’attaccante viene ben servito in area per poi piazzare la palla sul secondo palo alle spalle di Gentilini. La Juvenes Dogana ha reclamato un fallo nel corso dell’azione del gol, ma la direzione di gara si è dimostrata di tutto un altro avviso. La Academy ci crede ancora al 66′: sugli sviluppi della punizione calciata da Renzi Mattia Sancisi ci prova ma tira fuori. La panchina della Juvenes Dogana ha un po’ apprensione al 68′ quando Gentilini subisce un brutto fallo da Giacopetti che si becca il giallo: il portiere e capitano biancorossoblu però recupera e si rialza, invitando i compagni alla riscossa. Lo ascolta Ferrulli che al 68′ impegna Borasco in una grandissima parata; il portiere numero 12 dell’Academy deve farsi trovare pronto anche al 73′ su calcio di punizione di Merli tirato direttamente in porta. Al 77′ la Juvenes Dogana potrebbe approfittare della superiorità numerica: viene infatti espulso Marco Casadei per doppia ammonizione, prima per proteste e poi per fallo nel giro di pochi minuti. Un minuto dopo ancora Merli di punizione impegna Borasco, un minuto dopo si capovolge il fronte con Marco Gasperoni lanciatissimo in contropiede che però sbaglia completamente l’assist vincente per Giacopetti. All’81’ i ragazzi di Fabbri sprecano una grandissima occasione per pareggiare con un doppio tentativo di Simeoni e tiro di Omgba nella stessa azione: protagonisti sono Borasco con le sue parate e infine Giambalvo che sulla linea di porta toglie la palla e salva il risultato. Ci provano ancora Simeoni sottoporta all’83’ e Omgba al 90′, poi Merli la spedisce altissima. Minuti di recupero incandescenti. Gentilini prima salva su Giacopetti che in contropiede si mangia il raddoppio, pochi secondi dopo si ripete il copione e il portiere numero 84 sbaglia l’uscita fuori area e l’arbitro, fischiando fuorigioco, salva da un gol praticamente già fatto. In quel frangente si accendono gli animi, complice anche un presunto fallo di mano in area Academy contestato dalla panchina avversaria: viene espulso un dirigente dalla panchina della Juvenes e anche Tani deve farsi la doccia in anticipo, prendendosi il secondo giallo per proteste. Nell’assedio finale della Juvenes Dogana l’ultimo tentativo è il cross in area di Simeoni al 97′, troppo lungo per tutti. Finisce dunque con la prima vittoria stagionale della giovanissima squadra di emanazione federale e con una Juvenes ferma a tre punti in otto gare, ancora alla ricerca di solidità e concretezza in fase offensiva.

Il tabellino dell’incontro

Juvenes Dogana – San Marino Academy 0-1

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Pedini, Sylla, Ferrulli (84′ Gatti), Tani, Lisi (61′ Traglia), Paszynski (61′ Omgba), Valentini, Simeoni, Merli. A disposizione: Ronci, Battistini, Baldazzi, Pasolini. All. Fabbri

San Marino Academy: Borasco, D’Addario (75′ Gasperoni S.), Ciacci F., Giambalvo, Sancisi M., Renzi (75′ Cervellini), Giacopetti, Riccardi A., Gasperoni M. (82′ Riccardi S.), Sancisi N., Molinari (61′ Casadei M.). A disposizione Casadei A., Luvisi, Tumidei, Caddy, Ciacci M. All. Cecchetti

Arbitro: Luci (assistenti Lerza e Zaghini, quarto uomo Andruccioli)

Rete: 54′ Giacopetti

Ammoniti: Mazzavillani, Simeoni (JD); Borasco, Giacopetti, Molinari (SMA)

Espulsi: Tani (JD), Casadei M. (SMA)