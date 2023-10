San Marino. “Non si muove una foglia”: RETE deposita pdl e annuncia incontro pubblico per il 26 novembre sulla depenalizzazione della cannabis”

Perché sostanze potenzialmente dannose come l’alcol e la nicotina sono legali, mentre l’uso di cannabis è considerato un illecito penale? Preconcetti e ipocrisia circondano questa materia anche nella nostra Repubblica, che arriva a condannare l’uso con la repressione penale. Da qualche decennio infatti, le forze dell’ordine impiegano uomini e mezzi per perseguire coloro (per lo più giovani e giovanissimi) che ne facciano uso personale. Un approccio che alimenta la cultura del sospetto, cosicché talvolta può accadere che questi ragazzi e le rispettive famiglie ne vedano stravolta la vita.

Ma una legge che nella determinazione delle pene non rispetta un rapporto ragionevole fra il fatto commesso e la sua sanzione, è una legge palesemente iniqua.

RETE intende cambiare l’approccio culturale e normativo, attualmente solo repressivo, nei confronti dei cannabinoidi. Per questo motivo ha elaborato e depositato un progetto di legge per la semplificazione del contrasto all’utilizzo e allo spaccio, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa.

Intendiamoci: non è una legalizzazione ma un’armonizzazione della legislazione sammarinese alla norma-tiva italiana. In pratica, la detenzione di cannabis per uso personale diventa un illecito amministrativo, pu-nito con una sanzione tra i 500 e i 1.500 euro. Le procedure sono rapide, economiche e con gravami molto alleggeriti. Non solo, l’eliminazione del passaggio in penale libera da una serie di incombenze sia il Tribunale sia i Corpi di Polizia, che potranno così indirizzare le proprie energie diversamente.

Un progetto di legge che in qualche modo si collega all’ultimo pdl depositato da RETE, quello per inasprire le pene previste per i reati contro lo Stato e introdurne di nuovi. Sarebbe importante infatti che la repressione si concentrasse sulle azioni che veramente costituiscono un danno per la Repubblica e un attacco alla democrazia: i reati dei colletti bianchi, il clientelismo, l’appropriazione indebita, il traffico di influenze ecc.

Da troppo tempo “non si muove una foglia”: il contributo offerto da RETE con questo nuovo progetto di legge rappresenta un primo passo in direzione di un cambiamento culturale necessario per eliminare lo stigma che accompagna il consumo di cannabinoidi, e che mal si concilia con il dovere del Legislatore di approfondire e imbastire, su informazioni e dati reali, i temi sui quali si è chiamati a legiferare.

Per approfondire il tema, invitiamo la popolazione ad un incontro pubblico domenica 26 novembre, alle ore 18.30 sotto i portici di Borgo Maggiore in cui interverranno alcuni esponenti del Movimento RETE: il Consigliere Giovanni Maria Zonzini, il vice Segretario Alberto Giordano Spagni Reffi e, in veste di moderatrice, Gloria Arcangeloni membro del Direttivo.

Il nostro auspicio è che l’aula consiliare affronti questo argomento con spirito costruttivo, non ideologico, volto a cogliere soprattutto i cambiamenti avvenuti nella nostra società, come in più occasioni essa ha saputo dimostrare.

Movimento RETE