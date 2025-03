San Marino. Nordic Walking Sports: sul Titano una delegazione francese per instaurare rapporti di collaborazione

L’Asd San Marino Nordic Walking Sport & Fun, società affiliata alla Federazione Sammarinese Atletica leggera, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Francese, la Allison Wave Attitude International hanno organizzato un fine settimana ricco di eventi sportivi. Oltre centoventi partecipanti hanno potuto cimentarsi e divertirsi alla spiaggia di Viserba con corsi di Nordic Workout, Nordic Walking, Acquawalking e Spinning, guidati anche dalla presidente della San Marino Nordic Walking Sport & Fun, Chetty Mina e dall’allenatore di Acquawalking, Thierry Vanet. La società francese è giunta sul Titano con Sophie Chipon, membro del Comitato Olimpico Francese, vicepresidente della European Ramblers Association (ERA) e responsabile della Divisione Immagine e Strategia Interfunzionale. Venerdì 10 maggio e sabato 11 il gruppo degli sportivi francesi, partendo dalla Funivia di Borgo Maggiore, e con la presenza del Console Onorario Severine Dozinel, ha potuto ammirare le bellezze di San Marino, percorrendo le strade del centro storico. È stata questa un’importante occasione di incontro nella sede della Segreteria di Stato per il Turismo, fra la rappresentate del Comitato Olimpico Francese, Sophie Chipon, e il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini, per uno scambio di idee sulla possibilità di organizzare, in collaborazione, eventi di carattere sportivo che possano portare sul territorio turisti interessati. Il momento istituzionale è quindi proseguito con un positivo colloquio tra Chipon e alcuni rappresentanti dello sport sammarinese: Luciano Scarponi, membro del Comitato Esecutivo in rappresentanza del CONS, Mauro Santi e Nicola Selva, presidente e vicepresidente della FSAL, a cui la San Marino Nordic Walking è associata, e la dottoressa Eleonora Marchi, ufficiale addetto ai controlli antidoping. Durante tale incontro, è stato proposto l’introduzione di una nuova attività agonistica, ovvero l’Acquawalking, già praticata a livello amatoriale dalla società sammarinese.