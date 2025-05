San Marino, norme in conflitto bloccano le domande di residenza dei pensionati

Un conflitto normativo sta causando lo stallo di numerose richieste di residenza da parte di pensionati che inmtendono acquisirla. Il problema è emerso in Commissione Esteri e riguarda la sovrapposizione tra un decreto del novembre scorso, rinnovato a marzo con scadenza il 20 maggio, e la successiva legge “emergenza casa”, che avrebbe dovuto superarlo. La mancanza di chiarezza su quale norma sia attualmente in vigore ha paralizzato le procedure. La questione è stata sollevata in Consiglio Grande e Generale dal capogruppo di Repubblica Futura, Nicola Renzi.