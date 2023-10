San Marino. Nota del Direttore Marco Severini su articoli di editorialisti

Buon giorno cari lettori e lettrici, vorrei fare una precisazione.

Su GiornaleSM scrivono diversi editorialisti, ognuno con la sua opinione indipendente dalla linea del sito.

La forza di GiornaleSM è stata sempre quella di permettere a tutti di parlare e scrivere, ma non per questo Giornalesm deve essere d’accordo con quello che viene scritto dai nostri preziosi editorialisti.

Addirittura pubblichiamo anche i comunicati stampa di forze politiche che ci sono ostili e che queste non ci inviano, ovviamente quei comunicati stampa che non sono contro di noi, proprio per dare ai nostri lettori la più ampia visione possibile.

Essendo stato vittima di gravissima censura da parte anche di autorità dello Stato ci tengo parlicolarmente al fatto che tutti possano esprimere, con i dovuti modi, la propria idea e posizione.

Ci tenevo a chiarire ulteriormente questo concetto in quanto molti nostri amici o lettori si offendono per quello che viene scritto dai nostri editorialisti: mi spiace molto ma io non so cosa farci.

Invito, invece, coloro che si sentono offesi a replicare con loro scritti. Saranno ben accetti se scritti con garbo ed educazione.