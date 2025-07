San Marino. Numerosi primati per gli arcieri sammarinesi

Settimana di record per gli atleti della FSTArco. Kristina Pruccoli ha vinto il Competiti ve Advantage Showdown negli Stati Uniti, siglando il nuovo record sammarinese a 70 metri con 650 punti. Gli Arcieri del Titano, invece, hanno partecipato alle due gare organizzate dagli Arcieri Ugo di Toscana a Firenze. Al sabato vittoria per Leonardo Tura e seconda posizione per Paolo Tura, mentre Giorgia Cesarini si è imposta nel femminile. Completa il tris di vittorie Lucrezia Tura nella categoria Juniores.

Domenica si è disputata una gara doppia e la presenza di alcuni nazionali italiani ha elevato il livello. Giorgia Cesariniha vinto agevolmente e con 1259 punti ha migliorato il record sammarinese sul doppio 70m. Due primati anche per Lucrezia Tura, nella categoria Allieve prima migliora il singolo con 623 punti a 60m, poi anche il doppio fissandolo a 1235 punti. Leonardo Tura ha lottato per il podio fino alla fine, mancando l’obiettivo per una manciata di punti. Anche lui ha migliorato il record sammarinese con 1.221 punti sul doppio 70 metri.

Per Giorgia Cesarini e Leonardo Tura si è trattato di un ottimo test in vista della partecipazione alle Universiadi, in programma dal 20 al 27 luglio a Essen in Germania.

