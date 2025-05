San Marino. Nuoto pinnato, miglioramenti per i sammarinesi al Campionato Regionale Toscano

Alla Piscina Galilei di Prato gli atleti della Domus San Marino hanno partecipato al Campionato Regionale toscano di nuoto pinnato in vasca corta, trasferta utile come test in vista di due prossimi appuntamenti importanti: il Trofeo della Ghirlandina, 25 maggio, e i Campionati Italiani di fine giugno ad Agropoli.

Nel femminile, Elena Laglia chiude al secondo posto nei 50m pinne seguita da Lisa Bartolini al terzo posto. Nei 50 monopinna Chiara Zanotti conclude in quarta posizione, ritoccando il proprio personale; nei 50 pinne Maria Bartolini e Anna Palmieri terminano in ottava e nona posizione. Rimangono in linea con i propri personali Sofia Fratti e Camilla Sansovini.

Nel maschile, vittoria di Luigi Renzi nei 50 pinne che ritaglia di quasi mezzo secondo il proprio tempo, seguito al secondo posto da Alessandro Ceci in grado di migliorarsi come il compagno di squadra. Samuele Michelotti è ottavo nei 100m pinne e nei 200 pinne ritaglia il suo personale di quasi cinque secondi. Stessa posizione anche per Alessandro Amici, impegnato nella Terza categoria dei 50 pinne, seguito da Federico Bianchini e Pietro Giacobbi.

