San Marino. Nuova iniziativa dell’Associazione “Comitato Festa di Casole” dal titolo “Nel cuore di Casole”

il Comitato ha indetto una raccolta fondi per sostenere l’iniziativa “Nel cuore di Casole” che prevede l’installazione di un defibrillatore nella nostra piazzetta.

Da oltre 40 anni il Comitato organizza eventi e manifestazioni che riuniscono in piazzetta 9 Ottobre persone di ogni età e la stessa piccola comunità di Casole si trova in una zona ad oggi priva di copertura. In questo modo intendiamo donare alla comunità uno strumento che può rivelarsi utile alla vita quotidiana dei suoi abitanti e a chiunque ne dovesse avere bisogno.