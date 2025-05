San Marino. Nuova presentazione letteraria sabato 10 maggio 2025 presso la libreria “Boccino d’oro”! 

Il 10 maggio 2025 alle ore 16.30 verrà presentato il libro “La casa del ciclista” di Francesca Mairani presso la libreria “BOCCINO D’ORO”, situata in via tre settembre n°99 a Dogana (piano terra dell’Admiral). Al termine della presentazione verrà offerto un piccolo rinfresco.

“Maddalena, trent’anni, spirito indipendente, vive sulle colline sopra Rimini nella vecchia casa della nonna paterna. Per mantenersi fa le pulizie, la mattina presso una cooperativa di servizi e nel pomeriggio per singole selezionate famiglie. Con il passare dei giorni impariamo a conoscere i suoi clienti, spesso particolari e un po’ strani: i coniugi Rettondini che hanno il terrore di essere derubati ed escogitano mille inganni per fuorviare i ladri che secondo loro passano il tempo a spiarli, o l’anziano assistente di laboratorio in pensione che dà dignità ai personaggi minori dei film inventando delle storie. Poi c’è il ciclista: non si vede, non si sa com’è fatto; si sa solo che è sportivo, magro e solo. Casa dopo casa, con ironia, Maddalena ci porta nel suo mondo: la sua famiglia bigotta, il fratello eremita, la nonna amorevole, i clienti bizzarri, gli amori passati e forse futuri.”

L’autrice, Francesca Mairani è nata a Bologna nel 1968 e vive sulle colline dell’entroterra romagnolo. Per Scatole Parlanti ha pubblicato, nel 2019, Volver. Un tango, un quadro, una fuga e, nel 2022, Dividere il freddo.

La libreria Boccino d’Oro e’ un luogo incantato dove le parole prendono vita. Se volete conoscere di più questa piccola realtà sammarinese e scoprire cosa vi propone, potete recarvi in via tre settembre n°99 a Dogana (RSM) oppure potete scrivere all’indirizzo e-mail: boccinodorolibreria@gmail.com o al numero 334 687 4519 (anche tramite whatsapp).